26 grudnia - wspomnienie św. Szczepana

Życie i styl Polskie Las Vegas. Oto najpiękniej udekorowane na święta polskie miasta Drugi dzień świąt jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 26 grudnia Kościół katolicki wspomina św. Szczepana - pierwszego męczennika. Był on jednym z siedmiu diakonów wybranych w celu posługi ubogim. Szczepan oprócz tego zdecydował się głosić Ewangelię.

Starszyzna żydowska postawiła go jednak przed Sanhedrynem, czyli najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą. Oskarżono go o bluźnierstwo oraz występowanie przeciwko Prawu i Świątyni.

Przeciw diakonowi zeznawali fałszywi świadkowie. Szczepan stracił życie poprzez ukamienowanie po tym, gdy publicznie przyznał się do wiary w Chrystusa. Kult męczennika rozpoczął się w 415 roku po odnalezieniu grobu w Jerozolimie.

Katolicy doskonale wiedzą, że niepojawienie się w kościele 25 grudnia jest grzechem. Wówczas kierują się m.in. pierwszym przykazaniem kościelnym: "W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych". Dla wielu zagwozdką jest jednak obecność na mszy drugiego dnia świąt.

Czy w drugi dzień świąt trzeba iść do kościoła?

Zastanawiając się, czy 26 grudnia wierni powinni pójść do kościoła, trzeba wziąć pod uwagę Kodeks Prawa Kanonicznego. Kan. 1247 stanowi, że "w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego".

Na liście świąt nakazanych znajduje się:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) - 6 stycznia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - VII Niedziela Wielkanocy

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) - 15 sierpnia

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie) - 25 grudnia

Lista świąt nakazanych nie uwzględnia 26 grudnia, a więc niepojawienie się tego dnia w kościele nie jest grzechem. Drugi dzień świąt, podczas którego wspomina się św. Szczepana, jest jednak istotną uroczystością w Kościele katolickim, a więc duchowni zachęcają do uczestnictwa we mszy świętej, co też wielu wiernych praktykuje.

