Grzybobranie trwa. O czym trzeba pamiętać, idąc do lasu?

Grzybobranie to dla wielu idealny sposób na spędzanie wolnego czasu. Niektórzy zbierają je na własny użytek, ale nie brakuje osób, które w ten sposób ratują swój domowy budżet. Idąc do lasu, trzeba jednak pamiętać, że obowiązują tam pewne zasady, a także zalecenia, do których należy się dostosować.

Dotyczą one m.in. zachowywania się na terenach leśnych i odpowiedniego zbierania grzybów w taki sposób, by nie uszkadzać grzybni. Do tego dochodzą kwestie związane z ochroną pewnych i okazów, a także własnym zdrowiem. Grzybiarze zarówno ci doświadczeni, jak i ci nieco mniej powinni zbierać tylko te, które są im dobrze znane, a ich rozpoznanie nie jest zaburzone m.in. przez mały rozmiar. Poza tym trzeba pamiętać, by idąc do lasu zabierać ze sobą wiklinowy kosz lub łubiankę, a nie plastikowe wiaderko. Wszystko po to, by grzyby miały stały dopływ powietrza.

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Wielu miłośników grzybobrania ma swoje miejsca, w których mogą liczyć na prawdziwy wysyp. Mimo że zbieranie grzybów w Polsce jest legalne, trzeba mieć na uwadze, że nie na całym terenie leśnym można to robić. Grzybobranie zabronione jest w lasach objętych stałym zakazem wstępu, czyli:

na uprawach do czterech metrów wysokości

w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych

w ostojach zwierzyny

w źródliskach rzek i potoków

na obszarach zagrożonych erozją

W niektórych miejscach leśniczy mogą wprowadzić okresowy zakaz wstępu, którego również należy przestrzegać. Zbieranie grzybów jest także zakazane na terenach należących do wojska oraz w rezerwatach i parkach narodowych. Zignorowanie tych przepisów słono kosztuje. Przyłapanie grzybiarza na gorącym uczynku może go kosztować 500 zł.

