Używasz Airbnb lub Booking? Aplikacja poprosi o twoje dane

Karolina Burda Życie i styl

Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji Airbnb lub Booking, to zwróć uwagę na nowe zasady. Przepisy, wynikające z dyrektywy DAC7 wprowadzą zmiany. Aplikacje mogą poprosić cię o podanie danych do weryfikacji. Najostrzej zostaną potraktowani właściciele nieruchomości. Za niedostosowanie się do przepisów grozi sroga kara.

Zdjęcie Uważaj, bo możesz się nie wypłacić z tej kary / Getty Images / 123RF/PICSEL