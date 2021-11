W noc przed ślubem trafiła do szpitala. Dziś ostrzega panny młode!

Życie i styl

Dzień ślubu to dla większości kobiet jeden z najważniejszych dni w życiu. Każda panna młoda marzy o tym, by uroczystość odbyła się zgodnie z planem, bez niespodzianek i przykrych wydarzeń, a goście szczęśliwi, zadowoleni i pojedzeni bezpiecznie wrócili do domów. TikTokerka Rosie przekonała się jednak, że nie zawsze jest to możliwe - szczególnie, gdy postanowimy walczyć z nerwami za pomocą kilku drinków...

Zdjęcie TikTokerka Rosie podzieliła się swoją historią na Instagramie, bo wierzy, że uchroni ona inne przyszłe panny młode / Instagram