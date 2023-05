Spis treści: 01 Dalie - co trzeba o nich wiedzieć

Rodowód dalii ogrodowych sięga górskich rejonów Ameryki Środkowej. Były uprawiane nie tylko do celów dekoracyjnych, miały również zastosowanie jako rośliny lecznicze. Obecnie znane są również jako georginie. Te barwne kwiaty stanowią piękną ozdobę ogrodów, a sporą popularnością cieszyły się zwłaszcza w czasie PRL-u i królowały niemal w każdym ogródku.

Dalie - co trzeba o nich wiedzieć

Dalie są roślinami wieloletnimi. Przed zimą najlepiej wykopać je z ziemi czy wyjąć z donicy, w której się znajdowały. Roślina powinna przeczekać zimę w suchym i dość ciemnym miejscu. Idealnie sprawdzi się tutaj piwnica. Wiosną można ją ponownie zasadzić w ogrodzie.

Jeśli chcesz zasadzić dalie do gruntu, najlepiej z tym poczekać co najmniej do kwietnia. Od tego momentu ziemia będzie już miała odpowiednią temperaturę.

Kiedy sadzić dalie? Kluczowy termin przypada w maju

Dalie możesz wsadzić do donicy, skrzyni lub bezpośrednio do ziemi. Najlepiej zrobić to wtedy, gdy poranne i wieczorne przymrozki odejdą w zapomnienie.

Kiedy sadzić dalie w ogrodzie? Można je zasadzić już w kwietniu, ale jednak najbezpieczniejszy termin przypada około 10 maja. Dzięki temu nie narazimy ich na przymrozki, a rośliny będą bujnie rosły i za jakiś czas zachwycały swoim wyglądem. Warto pamiętać o tym, że dalie uwielbiają dobrze nasłonecznione miejsca, które są ciepłe i osłonięte od wiatru.

Jeśli chodzi o glebę, powinna być przepuszczalna, odpowiednio spulchniona o pH wynoszącym 7,0 - 7,2.

Głębokość dołków, w których sadzisz roślinę powinna wynosić maksymalnie do 7 centymetrów. Jeśli chodzi o odległości, powinny wynosić od 25 do 30 centymetrów w przypadku niskich odmian dalii, ewentualnie 60-80 centymetrów, w przypadku odmian wysokich.

Bulwy dalii przysyp warstwą ziemi, ugnieć i na końcu podlej. Pierwsze pędy dalii pojawiają się od 10 do 14 dni po zasadzeniu w ziemi. W tym okresie powinny mieć odpowiednio wilgotną ziemię, ale nie oznacza to, że należy przesadzać z podlewaniem. Tutaj kluczowy jest umiar.

Dalia - kiedy kwitnie

Dalia kwitnie od lipca do października. W tym czasie usuwaj przekwitające kwiaty, co pobudzi roślinę do wzrostu i powstawania nowych kwiatów. Wspomniana praktyka ma też inne, ważne znaczenie: pomaga chronić roślinę przed pleśnią.

"Królowe PRL-u" powinny być regularnie i często podlewane, bo nie przepadają za przesuszeniem. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza w trakcie suszy i obficie je nawadniać.

Zrób koniecznie nim zasadzisz dalie

Nim zasadzisz dalie, warto sprawdzić, jaka jest ich kondycja po zimie. Jeśli zauważymy na nich pleśń czy zgniliznę, najlepiej odciąć część, na której występują. W miejscu odcięcia należy zastosować środek grzybobójczy. Jeśli ślady choroby są widoczne na większej części rośliny, nie pozostaje nam nic innego jak ją wyrzucić.

Chociaż jest "królową", lubi towarzystwo

Dalia - chociaż jest "królową" ogrodu, wcale nie lubi dominować w swoim otoczeniu. Wręcz przeciwnie: roślina ceni sobie towarzystwo innych kwiatów. Najbardziej komfortowo czuje się w sąsiedztwie niskich kwiatów i bylin. Idealnymi partnerami będą floksy, barwinek, ozdobne trawy, cynia, goździki czy bukszpan.

