To najzdrowsze pozycja do snu

Sen jest niezwykle ważny. Gdy śpimy, nasz organizm się regeneruje. Badania pokazują, że odpowiednia ilość snu, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie systemu immunologicznego. Pełna regeneracja koi także układ nerwowy i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie neuroprzekaźników.

Oczywiście ważne jest nie tylko to, ile śpimy, ale także czy się wysypiamy. Jakość snu ma kluczowe znaczenie. Jeśli chcemy rano budzić się wypoczęci, powinniśmy zasypiać w określonej pozycji. Naukowcy doszli do wniosków, że najzdrowiej jest spać na boku. To pozycja neutralna dla kręgosłupa, która nie powoduje nadmiernego obciążenia odcinka szyjnego, krzyżowego ani lędźwiowego i nie uciska organów wewnętrznych. Efektywność snu możemy poprawić, wkładając pomiędzy kolana niewielką poduszkę lub fragment kołdry. To sprawia, że ryzyko pojawienia się dolegliwości drastycznie układu kostnego spada.

Zdjęcie Podstawą dobrego samopoczucia jest przede wszystkim głęboki i długi sen / 123RF/PICSEL

Spisz w tej pozycji? To mówi o twojej osobowości

Niektórzy wierzą, że to, w jakiej pozycji śpimy, mówi wiele o naszej osobowości. Codziennie zasypiasz w najzdrowszej pozycji (na boku z lekko podkulonymi nogami i fragmentem kołdry pomiędzy kolanami)? Sprawdź, jakie cechy cię wyróżniają.

Okazuje się, że osoby, które wybierają opisaną pozycję, zazwyczaj charakteryzuje mocny charakter i nadmierna potrzeba sprawowania kontroli. To perfekcjoniści, którzy rzadko okazują słabość. Są konsekwentni i za wszelką cenę dążą do celu, który sobie wyznaczyli. Nie tolerują porażek. Próbują do skutku.

Osoby śpiące z kołdrą pomiędzy nogami twardo stąpają po ziemi i nie "bujają w obłokach". Są rozsądne i konsekwentne. Doskonale odnajdują się na stanowiskach kierowniczych, ponieważ to urodzeni przywódcy.

Zdjęcie Sen jest niezwykle ważny. Gdy śpimy nasz organizm się regeneruje / 123RF/PICSEL