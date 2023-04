Małgorzata Rozenek spisała testament. Ujawniła powody decyzji

Małgorzata Rozenek to jedna z najpopularniejszych przedstawicielek polskiego show-biznesu. Prezenterka „Dzień dobry TVN” ujawniła, że spisała testament. Żona Radosława Majdana zadbała o to, by zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan ujawniła, że spisała testament / Mateusz Grochocki/East News / East News