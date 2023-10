Kończy się ważność profili zaufanych automatycznie przedłużona podczas pandemii - alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Do tych osób, których dotyczą zmiany, dotarł już lub wkrótce dotrze SMS z informacją odnośnie konieczności przedłużenia ważności dokumentu. 31 października 2023 roku profile zaufane tych osób przestaną bowiem działać.

Czy profil zaufany traci ważność? Ważna informacja dla Polaków

Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, dzięki którym każdy, posiadający go Polak może:

potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,

podpisać dokument podpisem zaufanym.

Służy wyłącznie do kontaktów z administracją publiczną - urzędami czy ministerstwami. Założyć może go każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Profil zaufany ma jednak swoją ważność. Ta wynosi 3 lata, zaś po upływie tego czasu należy samodzielnie przedłużyć ważność dokumentu.

Wyjątek stanowiły czasy epidemii Covid-19, kiedy wszystkie profile zaufane, których ważność upłynęła w czasie trwania ogłoszonego stanu epidemicznego lub epidemii, zostały automatycznie przedłużone. Teraz jednak ich ważność upływa, a ich posiadacze, chcąc dalej korzystać ze swoich profili zaufanych, muszą przedłużyć ich ważność na własną rękę.

"Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego musisz przedłużyć ważność profilu samodzielnie" - wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w oficjalnym komunikacie. Ważność profili przedłużonych automatycznie w trakcie pandemii wygasa 31 października 2023 roku.

Jak przedłużyć wygasły profil zaufany? Ministerstwo Cyfryzacji instruuje

"Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację "Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii", to twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu" - alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji.