Od czerwca zmianie ulegną limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent.

Po ich przekroczeniu pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone lub wstrzymane.

Dorabiasz do emerytury? To warto wiedzieć

Jak informuje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, rodzinną rentę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą dorabiać do swojego świadczenia.

Kwota dodatkowego dochodu jest jednak ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Chodzi o osoby, które skorzystały z tzw. wcześniejszej emerytury czy renty. Kobiet, które skończyły 60 lat i mężczyzn po 65. roku życia, takie limity nie obowiązują.

Kiedy ZUS zawiesi świadczenie?

Limity dorabiania do rent i emerytur są aktualizowane co 3 miesiące

Pierwsza wspomniana wyżej grupa, aby otrzymywać rentę i emeryturę w pełnej wysokości, nie może zarabiać więcej niż 70 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli natomiast zarobi ponad 70 proc., ale mniej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy świadczenie. Natomiast jeśli próg 130 proc. zostanie przekroczony, ZUS zawiesi wypłatę emerytury.

Nowe limity dorabiania do rent i emerytur

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał. Dlatego też limity dorabiania do rent i emerytur są aktualizowane co 3 miesiące.

Prezes GUS poinformował, że w I kwartale 2022 roku przeciętne, miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6235, 22 zł brutto. Emeryt lub rencista, od czerwca br., będzie mógł dodatkowo dorobić:

nie więcej niż 4364,65 zł miesięcznie - po przekroczeniu kwoty świadczenie będzie zmniejszone,

nie więcej niż 8105,79 zł miesięcznie - po przekroczeniu kwoty świadczenie zostanie zawieszone.

Limity zarobków są tylko niewiele wyższe od tych obowiązujących od 1 marca do 31 maja. Dlatego warto zwrócić na nie uwagę, by uniknąć konieczności zwrotu części lub całości emerytury pobieranej z ZUS.

