Wyjście z urną z domu będzie wreszcie możliwe

Podczas 396. zebrania plenarnego biskupi pochylili się m.in. nad dokumentem o "obrzędzie pogrzebowym dotyczącym pochówku z urną". Nad czym konkretnie pracowała Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów?

"Pierwsza kwestia dotyczy tego, co już istnieje w praktyce, czyli urna jest w kościele, idziemy na cmentarz. A co, jeśli ktoś sobie zażyczy pełne obrzędy, z pierwszą stacją w domu? To zatem zostało uzupełnione - powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej bp Piotr Greger.

W praktyce oznacza to zatem, że jeśli bliscy zmarłego poproszą o wyjście z urną z domu zmarłego, to taka praktyka będzie jak najbardziej możliwa i uregulowana konkretnymi przepisami.

Drugi temat dotyczył wyodrębnienie z całego bloku czytań mszalnych, tekstów nadających się do sprawowania przy obrzędzie z urną.

Zmiany w przypadku kremacji księdza i biskupa

Natomiast trzecie uzupełnienie dotyczyło przypadków kremacji księdza lub biskupa.

"W przypadku obecności trumny jest powiedziane, że można zaznaczyć, kim był zmarły poprzez położenie na trumnie mszału, stuły, czasem biretu czy kielicha. I to się czyni. A co z urną? (...) Natomiast zostało postanowione, bo tu była dyskusja, że urna będzie okadzana. Argument jest tu bardzo prosty, per analogiam do okadzania relikwii, co w przypadku ich instalacji jest czynione z obowiązku" - powiedział na łamach KAI bp Greger.

