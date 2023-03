Spis treści: 01 Ile kosztuje wesele 2023? Cena szokuje

02 Ile włożyć do koperty na wesele 2023?

03 Ile do koperty dla pary młodej? Rodzice, dziadkowie, świadkowie, chrzestni

04 Podatek od prezentów ślubnych. Ile wynosi?

Coraz więcej par młodych prosi swoich gości, aby zamiast ślubnych prezentów, podarowali im koperty. Obecnie to sprawdzony podarek, ponieważ inflacja nie odpuszcza, a koszty organizacji przyjęcia weselnego rosną.

W 2022 roku zorganizowanie ślubu było niemal 15 proc. droższe niż w poprzedzającym go roku. To efekt odrabiania strat finansowych, które dotknęły branżę w trakcie pandemii i galopującej inflacji.

Ile kosztuje wesele 2023? Cena szokuje

Koszty organizacji wesele w ostatnim czasie wzrosły. Jednym z powodów jest szalejąca inflacja

Jeszcze rok temu koszt wesela był szacowany od 30 tys. do 60 tys. zł. Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku na organizację wesela trzeba będzie przeznaczyć jeszcze więcej, bo od ponad 37 tys. do prawie 89 tys. zł. Przy przyjęciu średniej sumy, koszty mogą się zamknąć w kwocie przekraczającej nieco 60 tys. zł. Jak widać, wystawna uroczystość z pewnością będzie poważnym wyzwaniem dla budżetu.

Goście nie powinni się jednak przejmować tym, czy wesele się zwróci, bo zawartość koperty powinna być dostosowana do ich finansowych możliwości, a nie oczekiwań państwa młodych.

Co więcej, pamiętajmy o tym, że para młoda nie zaprasza na wesele wszystkich członków rodziny i znajomych. Dlatego też znalezienie się na liście gości jest sporym wyróżnieniem, a najważniejsza jest po prostu obecność.

- Zamiast wystawnego wesela, planujemy kameralną uroczystość w obecności najbliższych - mówi Alicja. - Od zawsze chcieliśmy zorganizować przyjęcie w takim stylu, a że akurat zbiegło się z inflacją... Dla mnie koperta nie jest ważna, od najbliższej rodziny i świadków zapewne otrzymamy symboliczne upominki. Wielka impreza to stanowczo nie dla nas! Skoro nie organizujemy takiego przyjęcia, to też nie oczekujemy od naszych gości nie wiadomo czego - przyznaje.

Swoją historią na temat "weselnych kopert" podzieliła się jakiś czas temu nasza Czytelniczka. W liście do redakcji napisała, że wspólnie z przyszłym jeszcze mężem na organizację przyjęcia wydali wszystkie oszczędności. Niestety, niektórzy goście wręczyli im puste koperty.

- Zaczęliśmy odpakowywać prezenty ślubne. Bardzo cieszyliśmy się nawet z symbolicznego podarunku. Nie na długo, bo już po otworzeniu drugiej koperty humor się nam popsuł. Myślałam, że wręczanie pustych kopert na ślubach to tylko jakaś weselna legenda, przecież jeśli kogoś nie stać na prezent, to wystarczą życzenia, a jeśli się tego wstydzi, to przecież można poinformować młodych o swojej sytuacji finansowej, na pewno nie wyrzucilibyśmy nikogo z listy gości, bo go nie stać na prezent. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może mieć problemy finansowe - napisała pani Alicja z Częstochowy w liście do redakcji.

Ile włożyć do koperty na wesele 2023?

Ile dać do koperty na wesele? Od niektórych oczekuje się więcej

Oczywiście są goście, którzy przekazują nawet kilkadziesiąt złotych, jak i osoby, które do koperty wkładają 100 zł. Dlatego też warto poznać umowne zasady, które już obowiązują.

Kwota, którą wkładamy do koperty, powinna mieć odniesienie do ceny za talerzyk. Zasada jest prosta: do koperty nie wkładamy mniejszej sumy, a za parę liczymy podwójnie.

W 2023 roku można znaleźć oferty, w których cena za talerzyk wynosi od 200 do 250-300 zł. Nie brakuje jednak ofert, gdzie przekracza ona już 300 lub 400 zł.

Wszystko zależy oczywiście od charakteru imprezy i cen, które mogą się różnić w zależności od regionu Polski.

Ile do koperty dla pary młodej? Rodzice, dziadkowie, świadkowie, chrzestni

Ile do koperty powinni włożyć rodzice, chrzestni i przyjaciele pary młodej? Kwoty różnią się od siebie

Ile włożyć do koperty na wesele to również niemała zagwozdka dla świadków, chrzestnych i pozostałych członków rodziny. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, powinni być bardziej hojni niż pozostali goście.

Rodzice, rodzeństwo i dziadkowie to na przyjęciu weselnym goście szczególni. Jeśli rodzice i teściowie pomagają finansowo w organizacji ślubu i ponoszą część kosztów, nie muszą zastanawiać się nad tym, ile włożyć do koperty. Para młoda powinna zaznaczyć, że nie przyjmuje od nich żadnych finansowych prezentów.

Jeśli para młoda sama płaci za całą uroczystość, rodzice do koperty najczęściej wkładają ponad 1000 zł. Oczywiście w przypadku, gdy ich na to nie stać, mogą wręczyć swoim dzieciom symboliczny upominek.

Dziadkowie państwa młodych do koperty mogą włożyć średnio od 500 do 1000 zł. Podobnie jak w przypadku rodziców pary - jeśli nie stać ich na taki wydatek, wystarczy drobny upominek, np. rodzinna pamiątka. W końcu wnuczka i wnuczek najbardziej oczekuje ich obecności.

W przypadku rodzeństwa kwota powinna zależeć od tego, jak wygląda ich sytuacja życiowa. Jeśli brat lub siostra studiuje i wynajmuje mieszkanie, wystarczy symboliczna kwota lub drobny upominek. Jeśli rodzeństwo świetnie sobie radzi, do koperty można włożyć od 800 do ponad 1000 zł. W przypadku, gdy na uroczystość wybierają się z całą swoją rodziną, to również powinno zostać uwzględnione w kopercie.

Ile do koperty powinni włożyć świadkowie? W tym przypadku nie decyduje koszt talerzyka. Świadkowie sprawują w tym dniu szczególną funkcję i oczekuje się od nich od 500 do 600 zł. Zawsze może być ona większa.

Rodzice chrzestni do koperty powinni włożyć minimum 1000 zł. Co więcej, powinni dodać od siebie prezent, którego chrześnica lub chrześniak nie zapomną. Niektórzy wręczają prezenty ślubne, które wcześniej zostały ustalone z młodą parą. Kluczowy jest tutaj stopień zażyłości.

Jeśli na wesele wybieramy się w pojedynkę, do koperty powinniśmy włożyć od 150 do 300 zł. Gdy jesteśmy bliską przyjaciółką czy bliskim przyjacielem pary, kwota powinna być odpowiednio większa.

Od prezentów ślubnych trzeba zapłacić podatek. Warto zapoznać się z obowiązującymi limitami

Zgodnie z przepisami, ślubne prezenty mogą być traktowane jako darowizna. To oznacza, że podlegają opodatkowani i trzeba się z nich rozliczyć. Podatek jest uzależniony od tego, jaki stopień pokrewieństwa łączy parę młodą i darczyńców oraz jaka jest wartość prezentu.

Zwolnione z podatku są prezenty takie jak kwiaty, książki i inne tego typu drobne upominki. Niewielkie kwoty włożone do koperty również są zwolnione z podatku. Jeśli wartość otrzymanych od danej osoby prezentów przekazanych w przeciągu 5 lat przekroczy ustalony limit, małżonkowie będą musieli to zgłosić do urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami, prezent otrzymany od osób wchodzących w skład tzw. grupy 0, do której należą zstępni (syn, córka, wnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, macocha czy ojczym, nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli prezent ślubny nie przekroczy limitu obowiązującego w danej grupie podatkowej, para młoda nie musi odprowadzać podatku od prezentu. Oto limity:

I grupa podatkowa: limit wynosi 9637 zł,

II grupa podatkowa: limit wynosi 7276 zł,

III grupa podatkowa: limit wynosi 4902 zł.

Ostatnio wokół podatków od spadków i darowizn narosło jednak trochę wątpliwości, co ma związek z procedowanymi w parlamencie przepisami. Mogą one namieszać, jeśli chodzi o rozliczanie z weselnych kopert. Po wejściu w życie nowelizacji, ustawodawca każe sumować darowizny i wyliczać, czy nie przekroczyły dopuszczalnego limitu.

