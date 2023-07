Filip Chajzer wraca na studia po wielu latach

Filip Chajzer po zdaniu matury dostał się na dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Nie miał jednak zbyt wiele czasu na studiowanie teorii, gdyż bez reszty pochłonęła go praca w mediach.

- Kiedy miałem 18 lat, pracowałem po kilkanaście godzin dziennie, codziennie. Najpierw recenzowałem gry komputerowe, później byłem reporterem prasowym, radiowym i ostatecznie do mikrofonu w ręce dołączył operator z kamerą w ręku. Na trzecim roku odpadłem i całkiem świadomie zrezygnowałem ze studiów, wybierając to, co wtedy bardziej mnie "jarało" - wspomina Filip Chajzer w swoim najnowszym poście w mediach społecznościowych.

W wieku 38 lat postanowił znów zawalczyć o wyższe wykształcenie. - Wracam na studia, wybrałem psychologię - ogłosił. Chajzera uradowała myśl, że ponownie będzie studentem, jednak pewna kwestia zmąciła jego dobry nastrój.

Wielkie zmiany w życiu Filipa Chajzera

- Aż tu nagle przychodzi mail z dziekanatu UW po tym, kiedy poprosiłem o kartę zaliczonych przedmiotów... Treść jest dla mnie wręcz surrealistyczna. "Ponieważ studiował Pan już ponad 20 lat temu, nie wszystkie informacje są w systemie, dlatego czas oczekiwania może się wydłużyć do miesiąca". Ile? 20 lat temu? Jak to brzmi - opowiedział o zaskakującej sytuacji.

Do sprawy podszedł jednak z poczuciem humoru. - No nic - 40. to nowe 30. Do zobaczenia w październiku - skomentował swoje perypetie.

Być może Chajzer zainteresował się psychologią, gdy próbował rozwiązać swoje osobiste problemy. Dwa lata temu przyznał, że zmagał się z depresją wywołaną narastającym hejtem, jaki na niego spadał. W wyjściu z dołka pomogła mu psychoterapia oraz farmakoterapia.

