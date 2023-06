Wieszasz na balkonie mokre pranie? Możesz zapłacić wysoką karę

Ogromne pieniądze dla Igi Świątek. Francuski fiskus zaciera ręce

Balkon to przedłużenie mieszkania i teoretycznie to, jak zostanie zagospodarowany i użytkowany zależy od właściciela lub lokatora. W naszym kraju obowiązują jednak pewne zakazy, który mają na celu uniknięcie zakłócania spokoju oraz bezpieczeństwo najbliższych sąsiadów oraz przechodniów. Mimo to niektórzy urządzają na balkonach grille i imprezy, jeszcze inni opalają się tam nago. Te rzeczy są oficjalnie niedozwolone i dla wielu to oczywiste, jednakże istnieje jeszcze kilka zakazów, o których mało kto wie. Wśród nim jest m.in. rozwieszanie mokrego prania.

Czym grozi wieszanie mokrego prania na balkonie?

Wieszanie mokrego prania na balkonie, gdy tylko zrobi się cieplej, to dla większości osób mieszkających w blokach rzecz oczywista. Po co zajmować sobie miejsce w mieszkaniu, jeśli ubrania na zewnątrz dużo lepiej schną? Nie każdy jednak wie, że jest to poniekąd zakazane. Mimo że nie ma konkretnych przepisów w tym temacie, to o wieszaniu prania na balkonach często mowa jest w regulaminach wspólnot.

Tyczy się to szczególnie mokrych ubrań czy ręczników rozwieszanych na wysokości poza balustradą. Kapiąca z nich woda mogłaby bowiem sprawiać zagrożenie i być uciążliwa dla innych osób - szczególnie przechodniów oraz rowerzystów.

Jeżeli mokre pranie znajduje się na zabudowanej części balkonu, warto wiedzieć, że należy podstawić pod nie miskę. Spływająca na posadzkę ciecz może wylewać się poza balkon, a za to - na podstawie art.75 i 145 k.w., grozi nawet kara grzywny.

Zdjęcie Mokre pranie nie powinno być rozwieszane na wysokości wykraczającej poza balustradę / 123RF/PICSEL

Czego jeszcze nie wolno robić na balkonie?

Poza wieszaniem ociekającego wodą prania na balkonie istnieją jeszcze inne mało oczywiste rzeczy, których zabrania się tam robić, a wiele osób nie ma o tym pojęcia. Należą do nich np.:

trzepanie dywanów i koców (dotyczy to zakazu śmiecenia)

(dotyczy to zakazu śmiecenia) wywieszanie donic z kwiatami poza balustradę (zakaz wystawiania ciężkich przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla przechodniów)

Za wszystkie te przewinienia grozi kara grzywny - nawet do 500 zł.