Spis treści: 01 Wojciech Glanc i jego spełniające się przepowiednie

02 Okres wyborów pod znakiem zapytania. Złe przeczucia Glanca

03 Zima pełna mroku i strachu. Co widzi w przyszłości Polski jasnowidz Glanc?

04 Zatruty Bałtyk? Glanc ostrzega przed katastrofą

Wojciech Glanc i jego spełniające się przepowiednie

Wojciech Glanc dał się poznać Polakom jako brzuchomówca i lalkarz w programie "Mam Talent". Jednak od kilku lat porzucił swoje zamiłowanie do teatru lalek, a zajął się przepowiadaniem przyszłości.

Wyjątkowa Pełnia Księżyca. Co się wydarzy z 30 na 31 sierpnia?

Zostaniesz milionerem? Te trzy znaki zodiaku mają na to dużą szansę. Wśród nich jest Doda

Czas na refleksję nad własnym życiem. Sprawdź, co radzi horoskop

Retrogradacja Merkurego. Dwa znaki zodiaku powinny mieć się na baczności Sam siebie nazywa hipnotyzerem i jasnowidzem. Zajmuje się szeroko pojętą ezoteryką, stawianiem tarota i rozwojem duchowym oraz osobistym. Jednak najbardziej znany jest ze swoich przepowiedni.

W swoich nagraniach na YouTube jasnowidz lubi podkreślać, które z jego przepowiedni już zdążyły się spełnić. Podczas ostatniej transmisji na żywo mówił o tym, że przepowiadał pojawienie się ludzi "zombie", co już ma wydarzać się na świecie coraz częściej, a także mówił o toksycznym pyle, o którym później faktycznie rozpisywały się media.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Mówił także o tym, co obecnie dzieje się w Rzeszowie w kontekście zakażenia bakterią legionelli, która zbiera żniwo.

"Ja od dłuższego czasu miałem jakiś niepokój, jeśli chodzi o Rzeszów i pamiętacie, że mówiłem, że coś sie tam wydarzy" - przypomina Wojciech Glanc.

Co obecnie jeszcze widzi w naszej przyszłości Wojciech Glanc?

Okres wyborów pod znakiem zapytania. Złe przeczucia Glanca

Zdjęcie Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Wojciech Glanc nie ma co do nich dobrych przeczuć / 123RF/PICSEL

Wielkimi krokami zbliżają się wybory w Polsce i to one budzą niepokój Wojciecha Glanca, który jest pewny, że rozlewająca się po Polsce legionella nie jest przypadkiem.

Zdaniem jasnowidza jest to działanie specjalne, tylko po to, by móc wprowadzić stan wyjątkowy w Polsce. Wszystko po to, by wybory nie mogły się odbyć.

W nagraniu Wojciech Glanc mówiąc o legionelli w Rzeszowie apelował do Polaków z południa kraju, by nie dali się "wkręcić". Jednocześnie jasnowidz podkreślił, że nie neguje prawdziwości istnienia bakterii i wywoływanej przez nią choroby. Wojciech Glanc uważa jednak, że zakażenia są celowe, ale nie zdradził kto miałby ich "wykonawcą" i kto jest odpowiedzialny za znalezienie się bakterii w kanalizacji w Rzeszowie.

Zima pełna mroku i strachu. Co widzi w przyszłości Polski jasnowidz Glanc?

Jasnowidz Glanc ma także przepowiednie jeżeli chodzi o warunki naturalne w Polsce i o pogodę. Jak się okazuje, ta w zimowych miesiącach ma być niezwykle groźna.

"Miałem taką dziwną wizję, bo zobaczyłem rodzaj tornada - zarówno na Bałtyku, czyli od strony północy, jak i od Wschodu i Zachodu" - powiedział Glanc o swojej wizji w rozmowie z Lelum.pl.

Zdjęcie Co czeka Polskę w najbliższej przyszłości? / 123RF/PICSEL

Nie tylko północ Polski jest w niebezpieczeństwie. Glanc widzi w swoich wizjach także potężne burze i tornada w centralnej części kraju.

"Myślę, że jakieś potężne tornada mogą dotknąć również naszych okolic, czyli tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Obawiam się właśnie, że doświadczenie tornada albo jakiejś potężnej burzy może spotkać okolice centralnej Polski. Boję się też zimy, która może zaskoczyć nas naprawdę dziwnym zjawiskiem. Czuję, jak gazety krzyczą, że nawiedziło nas zjawisko, które jeszcze nigdy nie wystąpiło i o którym nigdy jeszcze nie słyszeliśmy" - dodał Galnc w rozmowie z portalem.

Zdaniem Glanca zima maluje się w niezwykle mrocznych barwach i Polacy powinni przygotować się na niezwykłe kataklizmy, które przyniesie matka natura.

Zatruty Bałtyk? Glanc ostrzega przed katastrofą

Zdjęcie Czy grozi nam katastrofa na Bałtyku? / 123RF/PICSEL

Nie tylko działanie sił natury może nam zagrażać zimową porą. Okazuje się, że Wojciech Glanc ma silne przeczucie odnośnie... zatrucia wód Bałtyku.

"Rodzaj katastrofy wydarzy się też na Bałtyku. Myślę, że może być to spowodowane działaniami wojennymi, na przykład jakiś wyciek czegoś radioaktywnego z uszkodzonego lub zestrzelonego statku, a to pociągnie za sobą śmierć wielu tysięcy ryb" - wieszczy złowrogo w rozmowie z Lelum.pl jasnowidz.