Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę na temat najładniejszego koloru kota. Choć walka była zacięta i nie mamy wątpliwości, że podjęcie decyzji nie było proste, to wyłoniliśmy zwycięzcę. W badanie zaangażowało się aż 9578 osób, co tylko podkreśla powagę sytuacji! Wyniki ankiety pokazują, jak bardzo różnorodne i subiektywne są gusta miłośników kotów.

Zdania były podzielone, jednak 30% użytkowników zadecydowało, że najładniejsze kociaki, to kociaki rude. Dziwicie się? My nie! Mówi się, że rude koty są szalone, a opieka nad nimi to nie lada obowiązek. Choć każdy ze zwierzaków ma odmienny charakter, to te o pomarańczowym umaszczone uważane są za najbardziej żywiołowe i inteligentne. Mogą być one bardzo aktywne i chętnie bawić się z innymi zwierzętami oraz ludźmi. Jednak warto uważać na te płomienne zwierzyny, gdyż ich myśli i pomysły trudno przewidzieć. To koty, które potrafią zaskakiwać swoich właścicieli każdego dnia czymś nowym.