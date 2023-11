IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne

3 listopada w Polsce będą panować niekorzystne warunki atmosferyczne i biometeorologiczne. Trzeba się liczyć z porywistym wiatrem, silnym deszczem, a także spadkiem ciśnienia atmosferycznego.

Obecnie ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w południowej Polsce, dokładnie w kilku powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Z kolei na północy i południowym zachodzie kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu. Dotyczą one niektórych powiatów leżących w województwie:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

wielkopolskim

łódzkim

dolnośląskim

opolskim

Szczegółowe informacje warto na bieżąco sprawdzać na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na piątek 3 listopada

W piątek będzie występować duże zachmurzenie. Po południu na zachodzie Polski pojawią się jednak przejaśnienia. "Prognozowana suma opadów w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką oraz Mazowsze po Dolny i Górny Śląsk od 10 mm do 15 mm, na Pomorzu Wschodnim oraz w Kotlinie Kłodzkiej do 20 mm, na Podhalu do 25 mm. Na południu lokalnie możliwe burze. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm" - podaje IMGW.

Na północnym zachodzie termometry maksymalnie wskażą od 10 st. C. W centrum kraju można się spodziewać 13 st. C., a na południowym wschodzie Polski nawet 16 st. C. Niższe temperatury wystąpią jednak na Przedgórzu Sudeckim. Tam mniej więcej 7-9 st. C. "Wiatr umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach początkowo silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni. We wschodniej połowie kraju i w centrum gdzieniegdzie wiatr w porywach do 70 km/h, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 110 km/h, a w Tatrach do 160 km/h. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł" - dodaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

