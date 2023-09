GIS ostrzega konsumentów

Życie i styl H&M zamyka sklepy. Pracę może stracić nawet 1500 osób Misją Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak można przeczytać na oficjalnej stronie, jest zajmowanie się nadzorowaniem i kreowaniem działań, które mają na celu dobro i zdrowie Polaków.

Wszystko po to, by minimalizować wszelkie czynniki mające negatywny wpływ na ich zdrowie i życie. W związku z tym GIS na bieżąco informuje, aktywizuje i edukuje konsumentów.

Dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny wydaje ostrzeżenia publiczne dotyczące m.in. różnego rodzaju produktów, w tym żywności, w których wykryto związki lub substancje mogące niekorzystnie wpłynąć na zdrowie. Tego typu komunikaty dokładnie wskazują, o jaki produkt chodzi, a także jakie są zalecenia.

Tym razem GIS poinformował o wycofaniu z obrotu produktów kosmetycznych znajdujących w asortymencie sklepu PEPCO.

Produkt kosmetyczny wycofany ze sprzedaży

GIS poinformował o nieprawidłowościach w składzie produktu w związku z informacjami przekazanymi przez sieć sklepów. "W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z niespełnieniem standardów bezpieczeństwa firmy PEPCO, podjęliśmy decyzję o wycofaniu następującego produktu: PLU 340688 kreda do włosów z tatuażami" - przekazała firma PEPCO.

Kroki te zostały poczynione po otrzymaniu nieprawidłowych wyników badań. Wskazały one, że produkt ten zawiera niedozwolone barwniki, a co za tym idzie, jest niezgodny z wymaganiami europejskiego rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych.

Firma prosi o zwrot kredy do włosów z tatuażami w dowolnym sklepie PEPECO, przy czym podkreśla, że w tej sytuacji nie jest konieczne okazanie paragonu. Zaznaczono, że klienci otrzymają pełną kwotę za produkt.

