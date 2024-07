Dudek to uroczy i bardzo charakterystycznie wyglądający ptak średniej wielkości. Jego znakiem rozpoznawczym jest specyficzny, duży, bocznie spłaszczony czubek oraz płowopomarańczowe upierzenie. Dudek ma też piękne skrzydła w czarno-białe pasy, które zachwycają szczególnie wtedy, gdy ptak jest w locie.

Ogon dudka jest czarny, z białym, poprzecznym pasem, a dziób bardzo cienki, długi i zakrzywiony do dołu. Młode ptaszki są niemal identyczne jak rodzice i różnią się tylko mniejszym czubkiem, słabszy jest też kolor ich upierzenia. U dudka nie występuje dymorfizm płciowy, choć wygląd samic jest mniej spektakularny.

Dudek lata nisko nad ziemią, przemieszcza się szybko, ze specyficznymi zrywami. Do Polski przylatuje w kwietniu i opuszcza nasz kraj wczesną jesienią. Zimuje w Afryce.

Zimorodek to samotnik, który poza sezonem lęgowym jest zaskakująco nietowarzyski. W czasie godów zmienia się jednak diametralnie - samiec pręży się i przynosi samicy ryby, jego wybranka nie musi się starać i cierpliwie czeka na kolejne podarki. Zimorodek częściowo zimuje w Polsce, ale spora grupa tych ptaków odlatuje na zimę na południe Europy.

Kraska to średniej wielkości ptak o pięknym, na pierwszy rzut oka wręcz egzotycznym upierzeniu. Dominującym kolorem jest niebieski, ale spore wrażenie robi też rudawo-brązowa peleryna i piękne skrzydła z granatowo-szafirową górą i ciemnymi lotkami. Kraska ma niebieski ogon z jaśniejszą przepaską z czarnymi plamami.

Kraska zazwyczaj przemieszcza się lotem prostym, ale podczas godów potrafi wykonywać skomplikowane akrobacje. Do naszego kraju przybywa późną wiosną, na przełomie kwietnia i maja. Opuszcza nas na początku września, by przezimować w Afryce.

Żołna to mało znany, przepiękny ptak wielkości kosa, z długim ogonem i mocno zaostrzonymi skrzydłami. Największe wrażenie robi jej upierzenie - wierzch głowy oraz grzbiet ma czerwono-brązowy kolor, kuper jest żółto-rudy, a brzuch i skrzydła - niebiesko-zielone. Żołna ma też piękne, żółte gardło, odcięte od piersi czarną obróżką i niesamowite ciemnoczerwone oczy. Nie występuje u niej dymorfizm płciowy.

Żołna to gatunek wędrowny - do Polski przylatuje w maju, a odlatuje w sierpniu, by przezimować w Afryce.