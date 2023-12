Spis treści: 01 Znalezisko nie takie zwykłe, jak mogłoby się wydawać

Archeolodzy z National Trust dokonali niezwykłego odkrycia. Za pomocą wykrywacza metali odnaleźli w pobliżu Oxburgh Hall, przy jednym z wiejskich domów otoczonego fosą we wschodniej Anglii, przypominający monetę kawałek ołowiu. Może się zdawać, że to niewielka zmiana dla archeologicznego świata, ale jednak jest to cenne znalezisko.

Quiz: najpiękniejsze zimowe miejsca w Polsce. Czy rozpoznasz po jednym zdjęciu? Uważa się, że żeton datowany na lata 1470-1560 pochodzi z opactwa Bury St. Edmunds w Suffolk. Na jednej stronie monety znajduje się krzyż, a na drugiej prawdopodobnie widać głowę biskupa, lecz ta strona jest bardziej zniszczona.

Takie żetony były czasami rozdawane biednym ludziom w okresie Bożego Narodzenia przez chórzystę występującego w spektaklach przedstawiających świąteczne nabożeństwo, czy procesję.

W średniowieczu i wczesnych czasach Tudorów, w święto św. Mikołaja - 6 grudnia - katedry wybierały chórzystę, który miał parodiować biskupa, prowadząc niektóre nabożeństwa i procesje religijne oraz zbierając pieniądze na wspólnotę.

Żetony biedniejsza ludność mogła wymieniać na żywność w okresie od 6 grudnia do Dnia Niewiniątek - 28 grudnia.

"Chociaż żetony można było wydawać w miejscowych sklepikach, ale także być może trzymano je również na pamiątkę" - powiedział archeolog Angus Wainwright z angielskiego National Trust w rozmowie z "The Guardian".

Zdjęcie Moneta ma związek nie tylko ze średniowieczną Anglią, ale także ze świętami Bożego Narodzenia / 123RF/PICSEL

"Uważamy, że jeden z mieszkańców wioski Oxborough musiał odbyć długą podróż do Bury St Edmunds, około 40 km, aby zobaczyć świąteczne ceremonie w ogromnym kościele Abbey Church, gdzie mógł zdobyć token. Ponieważ był to jeden z największych budynków w Europie Zachodniej, dla kogoś z małej wioski musiało to być oszałamiające przeżycie" - powiedział Wainwright.

To odkrycie pokazuje, jak bogate mogło być życie kulturalne nawet najuboższych ludzi w średniowieczu. Monety Wilhelma Zdobywcy zostały wydane po jego koronacji w Boże Narodzenie, stąd zwyczaj ich rozdawania ubogim.

Ciekawostką jest również to, że okres Bożego Narodzenia był czasem zabawy i świętowania skierowanego do dzieci, gdzie to one wcielały się w rolę biskupa, a św. Mikołaj właśnie wtedy został patronem dzieci.

