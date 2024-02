Wystarczy kilka minut dziennie. Bóle kręgosłupa odejdą zapomnienie

Co godzinę mamy prawo do pięciominutowej przerwy. Najlepszy sposób na jej wykorzystanie to ćwiczenia

Według prawa pracy osobom, które wykonują obowiązki służbowe przy komputerze, przysługuje pięciominutowa przerwa po każdej przepracowanej godzinie. W tym czasie powinniśmy oderwać wzrok od monitora, aby oczy miały okazję wypocząć. Przerwę tę warto wykorzystać aktywnie. Proste ćwiczenia na bóle kręgosłupa, pozwolą odpocząć także naszemu ciału.



Rozciąganie mięśni karku

Najprostsze ćwiczenie na bóle kręgosłupa — szczególnie w odcinku szyjnym — większość z nas poznała już w szkole. Polega ono na poruszaniu szyją w górę i w dół oraz na boki, co rozluźnia mięśnie szyi. Warto wykonać także rozciąganie mięśni karku. W tym celu należy odsunąć się od biurka i, siedząc na fotelu z wyprostowanymi plecami, wyciągnąć ręce do góry. Następnie należy ściągnąć łopatki i zgiąć łokcie, jednocześnie dociskając potylicę do karku. W kolejnym kroku luźno opuszczamy ręce i rozluźniamy mięśnie. Ponownie unosimy ręce i uginamy je w łokciach, jednocześnie ściągając łopatki, tym razem jednak napinamy mięśnie i pozostajemy przez kilka sekund z łokciami na wysokości barków. Ćwiczenie powtarzamy osiem razy.



Zdjęcie Proste ćwiczenia na kręgosłup wykonasz podczas przerw w pracy / skpkonoha / 123RF/PICSEL

Przeciąganie mięśni grzbietu

Kolejne ćwiczenia na kręgosłup to przeciąganie mięśni grzbietu. Stajemy w rozkroku, prawą nogę wysuwamy nieco do przodu — lewa powinna pozostać z tyłu. Najmocniej jak to możliwe wyciągamy prawą rękę do góry, a lewą w dół i do tyłu, jakbyśmy chcieli sięgnąć po przedmiot znajdujący się za nami. Przez kilka sekund pozostajemy w tej pozycji, napinając jednocześnie mięśnie. Następnie unosimy lewą rękę do góry, a prawą odchylamy mocno w dół i do tyłu. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.



Krążenia bioder

Ćwiczenia na kręgosłup nie muszą być trudne, co potwierdzają krążenia bioder. Stajemy w rozkroku z nogami na szerokość barków, następnie kładziemy ręce w talii i wykonujemy szerokie, powolne krążenia bioder 4 - 5 razy w prawo i tyle samo powtórzeń w lewo.

