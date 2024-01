Spis treści: 01 Ile minut ćwiczyć, by schudnąć?

02 10 minut ćwiczeń dziennie, by spalić tłuszcz

03 10 minut ćwiczeń dziennie dla poprawy sprawności

Ile minut ćwiczyć, by schudnąć?

Napoje regenerujące wątrobę. Pij przed posiłkiem Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), którego misją jest poprawa zdrowia i dobrostanu Amerykanów poprzez zapewnienie im skutecznych usług zdrowotnych i społecznych zaleca, aby dorośli wykonywali ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przez około 150-300 minut tygodniowo, czyli przez co najmniej 20 minut dziennie. Ćwiczenia bardziej wymagające powinny być wykonywane przez co najmniej 75-150 minut tygodniowo, czyli 10 minut dziennie. Według HHS taka aktywność może już poprawić zdrowie i sprawność fizyczną, ale czy pozwala schudnąć?

Aby zrzucić zbędne kilogramy i spalić tłuszcz, musimy nie tylko "obciąć" kalorie, ale również włączyć do codziennej rutyny regularną aktywność fizyczną. W tym celu zdrowe osoby powinny ćwiczyć trzy razy w tygodniu przez:

45 minut - ćwiczenia intensywne

- ćwiczenia intensywne 60 minut - ćwiczenia średnio intensywne

- ćwiczenia średnio intensywne 90 minut - ćwiczenia o niskiej intensywności

Takie treningi nie tylko poprawią sprawność fizyczną i wydolność organizmu, ale w połączeniu z dietą pozwolą schudnąć, a potem utrzymać wagę.

Wiele osób zastanawia się, czy podobny efekt mogą przynieść regularne i intensywne, ale krótkie ćwiczenia, trwające np. dziesięć minut dziennie. Czy takie treningi pomogą nam schudnąć?

10 minut ćwiczeń dziennie, by spalić tłuszcz

Zdrowie Wyeliminuj jeden dodatek do kawy. Zrzucisz tłuszcz z brzucha szybciej niż na siłowni Spora część trenerów przekonuje, że ekstremalnie krótka, ale regularna i intensywna aktywność wystarczy, by spalić kalorie, wyrzeźbić mięśnie, a finalnie nawet schudnąć. Badania opublikowane w European Journal of Applied Physiology udowodniły, że taki krótki, powtarzany trening jest skuteczny i pozwala spalić nawet 504 kcal w ciągu następnych 72 godzin. Jak ćwiczyć, by osiągnąć taki efekt?

Dla osób początkujących dobrym rozwiązaniem będzie krótki, ale mocno rozgrzewający trening cardio. Może się on składać z powtarzanych w szybkim tempie ćwiczeń takich jak:

step

pajacyki

bieg w miejscu

przysiady

bieg bokserski

Osoby bardziej zaawansowane mogą zdecydować się na intensywną tabatę, która mocno podkręca metabolizm, poprawia wydolność tlenową oraz beztlenową i spala tłuszcz. Wykonywana z rana, nawet na czczo, pozwala spalać kalorie przez kolejne kilkadziesiąt godzin. W sieci znaleźć można tabatę o różnej intensywności i trudności - warto od czasu do czasu urozmaicać ten trening, by zmuszać organizm do nowych wyzwań.

Zdjęcie Tabata to trening spalający mnóstwo kalorii w krótkim czasie / 123RF/PICSEL

10 minut ćwiczeń dziennie dla poprawy sprawności

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z aktywnością fizyczną mogą zdecydować się na codzienne, 10-minutowe treningi stretchingu. Rozciąganie, będące naturalnym sposobem na poprawę postawy ciała, wpływa na poszerzenie zakresu ruchów, zwiększenie przepływu krwi i usprawnienie procesu dostarczania substancji odżywczych do mięśni.

Stretching pozwala skupić się wyłącznie na prawidłowym oddechu i relaksie, dotlenia organizm i pomaga skutecznie walczyć ze stresem. Jak wpływa na sylwetkę? Stretching "otwiera" ciało, sprawia, że mięśnie zyskują sprężystość i elastyczność, zmniejsza cellulit i poprawia wygląd całego ciała.

