Spowiedź, czyli przystąpienie do sakramentu pokuty, to dla wyznawców wiary katolickiej niezwykle ważny aspekt życia religijnego. To dla wierzącego akt pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Lista wyjątków jest długa Spowiedź ma na celu wyznanie kapłanowi swoich grzechów i odbycie za nie pokuty oraz postanowienie poprawy. Kościół zaleca, aby wierni przynajmniej raz w roku przystąpili do spowiedzi świętej, ale duchowni zachęcają do zdecydowanie częstszych wizyt w konfesjonale.

Aby przystąpić do spowiedzi, ważne jest, by wykonać przed tym aktem rachunek sumienia. Polega on na ocenie własnych zachowań z perspektywy dobra i zła. Katolik powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy uczynił coś w ostatnim czasie co mogło urazić Boga, w którego wierzy lub bliźniego.

Niekiedy trudno samemu odpowiedzieć sobie na takie pytanie i z tego powodu powstają listy rachunków sumienia, zawierające szczegółowe pytania, na które osoba chcąca przystąpić do sakramentu pokuty, może sobie sama odpowiedzieć.

Spowiedź spowiedzi nierówna. Z czego powinna spowiadać się kobieta?

Okazuje się, że osoby pragnące dostąpić pokuty muszą w dość drobiazgowy sposób spojrzeć na swoje postępowanie i jest to też zależne od... płci. Lista rachunku sumienia stworzona specjalnie dla kobiet znalazła się, chociażby w serwisie dobraspowiedz.pl, który tworzy ewangelizujące środowisko.

Sam Kościół nie ma oficjalnej listy rachunku sumienia, a opublikowana w internecie lista nie jest wymogiem Kościoła. Niektóre z punktów opublikowane w pomocniczej liście mogą zaskakiwać, a punktów jest aż 50.

Większość z nich odnosi się do ogólnej postawy ludzkiej, ale niektóre z nich skierowane są wyłącznie do kobiet:

"Czy rozwijam swoją kobiecość? Czy mam świadomość swojej godności i niezwykłości?", "Czy nie stawiam jedynie na karierę zawodową, zaniedbując powołanie do małżeństwa i macierzyństwa?", "Czy w relacjach z mężczyznami jestem czysta w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach? - czytamy przykładowe pytania rachunku sumienia skierowanego do kobiet.

Pytania niezwykle intymne

Zdjęcie Nie każda spowiedź kończy się rozgrzeszeniem / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

To nie koniec. Pojawiają się niezwykle intymne, niekiedy mogące zrodzić mocny dyskomfort psychiczny, pytania:

Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie popieram aborcji lub czy jej nie dokonałam? Czy nie poddałam się metodzie in vitro, aby zostać matką? Czy nie stosuję antykoncepcji? czytamy propozycje pytań w rachunku sumienia na dobraspowiedź.pl.

Jedni wierni mogą uznać takie pytania za pomocne, jednak tak wysoki poziom intymności może wzbudzać niechęć do wyznawania swoich myśli mężczyźnie w konfesjonale.

Tego rodzaju pytania mogą wzbudzać kontrowersje i sprzeciw spowiadających się kobiet. Należy tu zwrócić uwagę na to, że mimo zaangażowania religijnego każdy człowiek ma prawo do swojej intymności i prywatności.