Mama pozwoliła synowi na zabawną fryzurę

Internauci na TikToku pokazują przeróżne rzeczy. Z tego serwisu społecznościowego korzystają nie tylko nastolatkowie, ale również nieco starsze osoby. Wśród nich znajdują się też rodzice, którzy dzielą się swoimi perypetiami przeżywanymi z pociechami.

Tak też robi Johanna Clark, która udostępniła ostatnio zabawny filmik przedstawiający jej syna po wizycie u fryzjera. Okazuje się, że zapragnął mieć fryzurę jak Pan Burns z amerykańskiego serialu animowanego "Simpsonowie". I jego mama się na to zgodziła.

TikTok

Różne komentarze internautów

Nie wiadomo do końca, na ile zdawała sobie sprawę z tego, co taka fryzura oznacza. Internautów zapytała, czy jest złą mamą, skoro pozwoliła synowi obciąć włosy w ten sposób. Odpowiedzi były różne - niektórzy chwalili jej decyzję, inni obracali to w żart, a jeszcze inni się martwili.

Jest szczęśliwy i pewny siebie. To tylko włosy. Poza tym doskonałe doświadczenie na przyszłość, kiedy już będzie miał 50 lat

Doskonała fryzura do nowego zdjęcia paszportowego!

To cool i widać, że chłopiec jest zachwycony, ale co z innymi dziećmi w szkole? Pewnie będą go prześladować.

