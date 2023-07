Test na spostrzegawczość: Czy znajdziesz 3 takie same leniwce na obrazku? Trudno je dostrzec

Czy uda ci się znaleźć wskazaną cyfrę? Złap za lupę i szukaj. Trudny test na spostrzegawczość

Banalna zagadka sprawiła trudność większości Internautów. Podasz poprawną odpowiedź?

Test IQ: Jakiej liczby brakuje w rogu trójkąta? Ta zagadka matematyczna spędza sen z powiek wielu osobom

Pamiętacie narodową dyskusję o tym, jakiego koloru jest pewna sukienka? Kilka lat temu fora internetowe rozgrzało zdjęcie i pokazało, jak bardzo się różnimy nie tylko poglądami i podejściem do życia, ale też... widzeniem kolorów. Przypomnijmy, część internautów określała sukienkę jako niebiesko-czarną, część jako złoto-białą. Jaka była w rzeczywistości? Na zdjęciu ze strony internetowej sklepu zdecydowanie widać, że była niebiesko-czarna.

Reklama

Ten test optyków wywołał podobną dyskusję. Warto zaznaczyć od razu, że nie ma tutaj złych odpowiedzi. Test nie diagnozuje potencjalnych wad wzroku, nie świadczy o daltonizmie - nic z tych rzeczy. Różnica w widzeniu kolorów to w tym przypadku wyłącznie kwestia percepcji mózgu.

Optical Express, brytyjska firma zajmująca się pielęgnacją oczu, poprosiła 1000 osób o zidentyfikowanie koloru. Najpierw 64% twierdziło, że jest zielony, a 32% powiedziało, że niebieski. Poproszeni o ponowne przyjrzenie się próbce, ale tym razem wciśniętej między dwie niebieskie próbki, 90% odpowiedziało, że jest zielona.

Jak działa nasz wzrok?

Światło wpada do oka, przechodzi przez soczewkę i trafia do siatkówki. To ta ostatnia jest wrażliwa na świato. Następnie światło przekształcane jest w sygnał elektryczny, który przemieszcza się wzdłuż nerwu wzrokowego do kory wzrokowej w mózgu. Każdy mózg interpretuje ten sygnał w indywidualny sposób. Stąd się biorą różnice w interpretacji kolorów.

Jakich kolorów są tak naprawdę te prostokąty?

No dobrze, indywidualna interpretacja to jedno, ale obiektywnie jakiś konkretny kolor te prostokąty mają. Jaki zatem?

Żeby to ustalić, należy skorzystać ze spektrum RGB, które rozkłada kolory na kompozycję, którą tworzą czerwona, zielona i niebieska wiązka światła (RGB: Red - czerwony, green - zielony, blue - niebieski).

1 - ten odcień jest niebieski (R23, G103, B150)

2 - odcień jest zielonego (R0, G122 i B116)

3 - ten odcień jest niebieski (R118, G195, B230)

4 - odcień zielony (R113, G208, B197)

5 - ten odcień również jest zielony (R35, G151, B128)

Źródło: Optical Express/dailymail.co.uk