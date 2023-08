Zagadka dla najbardziej inteligentnych. Mało kto rozwiąże ją w mniej niż minutę

Karolina Woźniak Życie i styl

Zagadki na inteligencję stanowią absorbujący i skuteczny sposób stymulowania umysłu oraz rozwijania różnych aspektów myślenia. Wymagają skupienia, logicznego myślenia, wyobraźni i kreatywności. To działanie umysłowe pozwala na trening mózgu i utrzymywanie go w dobrej formie. Oto jedna z takich zagadek, która zaskoczyła internautów. Trzeba wytężyć umysł, by podać poprawną odpowiedź. Tylko kilka procent rozwiązujących ją zauważa.

Zdjęcie Czy znasz poprawną odpowiedź? / INTERIA.PL