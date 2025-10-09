Zagadka, która rorzrusza twój mózg lepiej niż test IQ. Ile apaszek kupiła Ola?
Testy IQ to doskonały sposób na sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Takie ćwiczenia nie tylko pokazują, jak pracuje twój umysł, ale również wspierają koncentrację i spostrzegawczość. Zmierz się z jedną z nich. Powodzenia!
Test IQ: Ile apaszek może kupić Ola?
Warto podejść do testu na inteligencję, bo to nie tylko dobra zabawa, ale też skuteczny trening dla mózgu. Sprawdź, jak poradzisz sobie z tą zagadką: Ola wybiera się na zakupy i musi dokładnie zaplanować wydatki. Ma określoną kwotę pieniędzy, a ceny produktów są różne. Twoim zadaniem jest ustalenie, ile rzeczy może kupić, by nie przekroczyć budżetu.
Ola ma 84 zł. Sukienka kosztuje 21 zł, a apaszka 3 zł. Kupuje 2 sukienki i X apaszek. Ile wzięła apaszek?
Prawidłowe rozwiązanie
Udało ci się rozpracować łamigłówkę, która spędza sen z powiek wielu internautom? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:
Dane:
- Ola ma 84 zł.
- Sukienka kosztuje 21 zł za sztukę.
- Apaszka kosztuje 3 zł za sztukę.
- Ola kupuje 2 sukienki i X apaszek.
Rozwiązanie:
- 2 * 21 = 42 zł - koszt 2 sukienek
- 1 apaszka = 3 zł, więc X apaszek = 3 * x
- Cały wydatek Oli to: 42 + 3x = 84
- 3x = 84 − 42
- 3x = 42/ :3
- x = 14
Prawidłowa odpowiedź: Ola kupiła 14 apaszek.
