Zagadka, z którą miewają problem eksperci

Rozwiązywanie zagadek matematycznych może być bardziej lub mniej skomplikowane. Czasem obejmuje rozwiązanie łamigłówek słownych, podczas gdy inne wymagają rozwiązania równań. Istnieją także zagadki oparte na rysunkach.

Dziś chcielibyśmy przedstawić ci jedno z bardzo podchwytliwych zadań. Spójrz na poniższy obrazek i dobrze zastanów się, ile znajduje się na nim trójkątów. Na wykonanie zadania masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się na obrazku dostrzec wszystkie trójkąty? Pamiętaj, to zadanie nie należy do najłatwiejszych. Nawet najbardziej spostrzegawcze osoby mogą mieć z nim problem. Jeśli nie udało ci się jednak rozwiązać zadania, to nic się nie stało. To praktyka czyni mistrza.

Reklama

Ważne jest, aby ćwiczenia wykonywać systematycznie i aby różniły się od siebie. W ten sposób twoja umiejętność logicznego myślenia może się znacznie rozwinąć. Oto poprawna odpowiedź: na obrazku znajduje się 16 trójkątów.

Sprawdź się w naszych pozostałych łamigłówkach: