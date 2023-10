Jak się okazuje, z podobnym problemem zmierzyło się już wielu Polaków. W komentarzach pod postem leśników z Nadleśnictwa Przedborów zaroiło się od komentarzy. "Walczę z nimi co roku", "Od wczoraj je namiętnie odkurzam", "Faktycznie zapach podobny do skunksa", "Dziś doświadczyłem zmasowanego ataku takiej rodzinki" - donoszą internauci.

Jak się pozbyć wtyków amerykańskich?

Wtyki amerykańskie można co prawda wyłapać ręcznie, jednak z uwagi na przykry i długo utrzymujący się zapach nie warto brać owadów do gołej ręki i zabijać ich w mieszkaniu. Z pluskwą amerykańską można walczyć również przy pomocy chemicznych preparatów, jednak te powinny być ostatecznością. Pamiętajmy, że chemia może okazać się niebezpieczna dla domowników.

Dlatego też, wraz z nadejściem nieco chłodniejszych dni, warto dmuchać na zimne i zabezpieczyć się przed ewentualną inwazją owadów. Pomocną może okazać się moskitiera. Do tego też zachęcają leśnicy. "Dobrym rozwiązaniem, by nie wpuścić obcego do domu są moskitiery. Jeśli jednak owad znajdzie się już w naszym domu, złap go do słoika i wypuść na zewnątrz" - instruują.

