Spis treści: 01 Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku?

02 Czy będą zmiany w zasiłku pogrzebowy?

03 Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez ZUS, KRUS lub MSWiA. Pieniądze mają być wsparciem finansowym dla bliskich, którzy ponoszą koszty związane z pogrzebem. Pokrywają one część wydatków.

Zasiłek pogrzebowy w 2023 roku wynosi 4 tys. zł. To maksymalna kwota, jaką można otrzymać w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Wysokość świadczenie zależy jednak od stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy ze zmarłym.

Maksymalną kwotę, czyli 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego otrzymują członkowie najbliższej rodziny. Na świadczenie nie mają wówczas wpływu poniesione koszty. Natomiast jeśli pogrzeb został zorganizowany przez osoby obce czy instytucje, to wsparcie finansowe wyniesie równowartość kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Co w przypadku, gdy organizacją pochówku zajmowała się więcej niż jedna osoba? Wówczas zasiłek pogrzebowy zostaje podzielony. Odbywa się to proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Czy będą zmiany w zasiłku pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy od 2011 roku pozostaje niezmienny. Jednakże może to ulec zmianie. Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje wprowadzenie waloryzacji tego świadczenia.

Zdjęcie Wdowie po śmierci męża, oprócz emerytury po mężu przysługuje również zasiłek pogrzebowy / 123RF/PICSEL

Zasiłek pogrzebowy miałby podlegać waloryzacji na tych samych zasadach co renty i emerytury. Zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pochówku. Może je otrzymać członek rodziny, pracodawca, gmina, powiat, dom opieki społecznej, kościół czy nawet osoba obca.

Natomiast nie po każdym zmarłym otrzymamy świadczenie. Zasiłek pogrzebowy można dostać po osobie, która:

miała przyznaną emeryturę, rentę lub rentę socjalną;

miała przyznaną emeryturę pomostową ;

; była ubezpieczona w ZUS;

miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

była na zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia;

nie miała przyznanej emerytury lub renty w dniu jej śmierci, ale spełniała wszystkie warunki do przyznania ich;

miała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;

pobierała rentę z powodu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach.

Zasiłek pogrzebowy otrzymamy też po złożeniu stosownych dokumentów. Do placówki ZUS należy dostarczyć:

wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego (można go znaleźć na stronie zus.pl);

akt zgonu;

rachunki poniesionych kosztów pochówki lub ich kopie (jeśli oryginały zostały złożone w banku);

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym;

zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po wyznaczonym terminie roszczeniu do zasiłku pogrzebowego ulegają przedawnieniu.

Źródło: zus.pl, biznes.interia.pl