Spis treści: 01 Świąteczne rośliny trujące dla kota

02 Czy jemioła jest trująca dla kota?

03 Co się stanie, jeśli kot zje jemiołę?

Świąteczne rośliny trujące dla kota

Niektórzy naprawdę idą na całość, dekorując dom najróżniejszymi gadżetami. Mowa nie tylko o choince, ale też światełkach, świeczkach, stroikach... Wśród ozdób niebezpiecznych dla kota nie można pominąć też roślinnych akcentów, które mogą sprawić, że beztroskie świętowanie zamieni się w męczarnię dla mruczka, wymagającą pilnej wizyty u weterynarza.

Jakie świąteczne rośliny są trujące dla kota? Niebezpieczne są żywe choinki, które wydzielają szkodzącą zdrowiu mruczków żywicę (szczególnie ryzykowne są sosny, jodły oraz cisy). Lepiej zrezygnować z ustawienia na parapecie wilczomlecza nadobnego, znanego szerzej jako gwiazda betlejemska. Źle może skończyć się kontakt kota z cyklamenem, zwartnicą i dekoracjami zrobionymi z ostrokrzewu kolczastego.

Zdjęcie Zadbaj o to, by okres świąteczny był dla zwierzaka bezpieczny / 123RF/PICSEL

Czy jemioła jest trująca dla kota?

A co z niezaprzeczalnym symbolem Bożego Narodzenia? Według starodawnych tradycji jemioła na święta przyniesiona do domu nie wcześniej niż z wigilię sprowadza dostatek i ochronę przed pechem, żywiołami, a nawet źle życzącymi nam ludźmi.

Nie można jednak zapomnieć o trujących właściwościach jemioły. Toksyny zawarte są w każdej części charakterystycznej rośliny — w liściach, łodygach i białych jagodach. Przypadkowe spożycie, nawet niewielkich ilości, jest niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych.

Co się stanie, jeśli kot zje jemiołę?

Do tej sytuacji może dojść nawet w momencie, gdy wydaje się nam, że powiesiliśmy ją w miejscu, do którego mruczek nie będzie mieć dostępu. Zielone części roślin są dla kotów niezwykle kuszące, przez co pojawia się w nich duża determinacja i chęć podgryzania roślin. Białe jagody mogą niezauważenie spaść z dekoracyjnego bukietu i nawet nie zauważymy, kiedy nasz podopieczny rozpocznie degustację lub zabawę, podczas której może dojść do rozgryzienia owocu.

Dlaczego jemioła jest niebezpieczna dla kota? Jej spożycie wywołuje szereg niebezpiecznych dla zdrowia i życia objawów. Pojawią się bóle brzucha, ślinotok, nudności i biegunka. Może dojść także do spowolnienia pracy serca i drgawek. Pilna wizyta u weterynarza okaże się nieodzowna. Jednocześnie musisz pamiętać, że w świąteczne dni dostęp do specjalistów jest utrudniony.

