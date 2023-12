Spis treści: 01 Czy choinka jest szkodliwa dla kotów?

02 Tych ozdób nie wieszaj na drzewku. Są niebezpieczne dla kota

03 To jedna z najbardziej trujących roślin dla kotów. Wyrzuć ją z domu

04 Wilczomlecz nadobny. Lepiej, aby twój kot go nie dotykał

05 Problemy żołądkowe u kota to tylko początek. Ta roślina jest bardzo niebezpieczna

06 Piękna i szkodliwa. Może zaszkodzić sercu kota

07 Jak rozpoznać zatrucie u kota i co wtedy robić?

Czy choinka jest szkodliwa dla kotów?

Warto zacząć od wyboru odpowiedniej choinki, która pojawia się w niemalże każdym domu. Otóż niektóre z nich mogą okazać się trujące dla kotów. Wszystko za sprawą żywicy, która negatywnie wpływa na nerki zwierzaków. Szczególnie niebezpiecznym drzewem jest cis, dlatego należy go skreślić już na początku z listy. Jednak warto pamiętać, że inne drzewa takie jak sosna lub jodła także puszczają żywicę. Do zatrucia może dojść poprzez zjedzenie przez zwierzaka igieł lub wypicie wody dolewanej do drzewka. Właściciele kotów decydując się na żywą choinkę, powinni wybrać świerk, który jest najbezpieczniejszą opcją, gdyż nie puszcza żywicy.

Zdjęcie Dobrym wyborem może być również sztuczna choinka / Pixabay.com

Tych ozdób nie wieszaj na drzewku. Są niebezpieczne dla kota

Właściciele czworonogów powinni wzbraniać się przed wieszaniem szklanych dekoracji na choince. Świecące ozdoby działają na koty niczym magnes. Kawałki rozbitych przez przypadek bombek mogą zagrażać zdrowiu i życiu kota. Nigdy nie wiadomo, czy kot nie zje kawałka szkła lub nie wbije go sobie w łapkę. Najlepiej zamienić je plastikowymi, papierowymi lub drewnianymi elementami. Na choince można również zawiesić różnorakie suszone owoce lub świąteczne pierniki. Warto unikać również cekinów, gdyż zjedzone przez kota mogą skończyć się katastrofą.

To jedna z najbardziej trujących roślin dla kotów. Wyrzuć ją z domu

Jemioła w okresie świątecznym zawieszona nad stołem wigilijnym, ma przynosić szczęście oraz dostatek. Natomiast umieszczona nad drzwiami ma chronić przed złymi mocami oraz nieproszonymi gości. Tradycją jest również pocałunek pod jemiołą. Choć Polakom ta roślina najczęściej kojarzy się pozytywnie, to dla kotów kontakt z nią może skończyć się tragedią. Jemioła jest silnie trująca dla zwierząt, co może objawiać się problemami żołądkowo-jelitowymi, wysypką, trudnościami z oddychaniem, a nawet śmiercią. Lepiej nie kusić losu i zamienić roślinę na bardziej bezpieczną.

Zdjęcie Lepiej dmuchać na zimne i nie dekorować domu jemiołom / Getty Images

Wilczomlecz nadobny. Lepiej, aby twój kot go nie dotykał

Kolejną niebezpieczną rośliną dla zwierząt jest dobrze znana gwiazda betlejemska. Niestety dotyczy to wszystkich jej elementów, zarówno korzeni, liści, jak i owoców. Trującą substancją jest sok z wilczomlecza nadobnego. Już w kontakcie ze skórą zwierzaka daje opłakane skutki. Kot może doświadczyć np. nieprzyjemnych poparzeń. Zjedzony przez pupila może objawiać się wymiotami i ślinotokiem.

Problemy żołądkowe u kota to tylko początek. Ta roślina jest bardzo niebezpieczna

Bardzo trującą i niebezpieczną rośliną dla kotów jest również ostrokrzew kolczasty, który często pojawia się w okresie świątecznym w naszych domach. Nie warto ryzykować zdrowiem kota, strojąc tą rośliną mieszkanie. Zjedzenie liści lub owoców może skończyć się tragicznie. “Skubnięty" już w małych ilościach może doprowadzić do rozstroju żołądka. Jednakże zjedzenie przez zwierzaka większej części rośliny może być bardzo niebezpieczne i bez wizyty u weterynarza się nie obejdzie.

Piękna i szkodliwa. Może zaszkodzić sercu kota

Amarylis to roślina nazywa także jako zwartnica, choć jest piękna, to może okazać się zagrożeniem dla czworonogów. Najbardziej niebezpieczne dla zwierząt są jej cebulki. Zatrucie może objawiać się na wiele sposobów. Mogą wystąpić: ślinotok, dolegliwości żołądkowe, drgawki, problemy z oddychaniem, a nawet zaburzenia rytmu serca. Do niebezpiecznych roślin zaliczamy także:

Lilie

Ciemiernik

Goździk

Cyklamena

Jak rozpoznać zatrucie u kota i co wtedy robić?

Czasem na pierwszy rzut oka możemy nie dostrzec objawów zatrucia u pupila. Na co zwrócić szczególną uwagę u kotów? Przede wszystkim może wystąpić pogorszenie samopoczucia. Właściciele najlepiej wiedzą, jak kot zachowuje się na co dzień. Warto nie ignorować również następujących symptomów:

problemy żołądkowo-jelitowe

ślinotok,

drgawki,

dezorientacja,

problemy z oddychaniem lub duszności,

gorączka,

krew w moczu lub stolcu.

Najczęściej zastanawiamy się, kiedy należy udać się do weterynarza. Najlepiej od razu, jeśli podejrzewamy, że nasza pociecha zjadła coś szkodliwego. Podczas poważnego zatrucia najważniejszy jest czas i szybka reakcja, więc lepiej nie ryzykować. Z weterynarzem należy podzielić się wszystkimi szczegółowymi informacjami, nawet jeśli nie jesteśmy pewni, co zjadł. Warto jednak nie doprowadzać do takich sytuacji i pozbyć się wszelkich trujących roślin i ozdób z domu. Nie ryzykujmy zdrowiem kota. Niech to będą również spokojne święta dla niego.

