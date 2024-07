Pierwsza z tych wypłat odbędzie się zgodnie z harmonogramem, natomiast dodatkowe przelewy trafią na konta emerytów 30 sierpnia. Wynika to z faktu, że 1 września przypada w niedzielę, a zgodnie z przepisami ZUS musi dokonać przelewu wcześniej, jeśli wypłata przypada na weekend. Przypominamy, że ZUS realizuje wypłaty emerytur 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Z tego powodu tylko emeryci, którzy zwykle otrzymują swoje świadczenia pierwszego dnia miesiąca, mogą liczyć na dodatkowy przelew pod koniec sierpnia. Osoby, których wypłaty przypadają na inne terminy, otrzymają swoje świadczenia w standardowym trybie, a ich wrześniowa emerytura będzie obejmowała również "czternastkę".

Czternasta emerytura - ile wynosi i kto ją otrzyma? Seniorzy już czekają na to świadczenie

To jednak nie koniec dobrych wieści. We wrześniu 2024 roku wraz ze standardową emeryturą, seniorzy mogą spodziewać się wypłaty tzw. czternastki, czyli czternastej emerytury.



Po marcowej waloryzacji dodatkowe świadczenie w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto, co jest równowartością minimalnej emerytury w Polsce.