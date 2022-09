Magda Gessler bez wątpienia jest jedną z najbardziej barwnych osobowości telewizyjnych w Polsce. Zyskała popularność dzięki programom "Kuchenne rewolucje" oraz "MasterChef". Publiczność pokochała ją za bezpośredniość i cięty język. Gessler nie owija w bawełnę i zawsze mówi to, co myśli.

Gessler w autorskim show, które prowadzi od lat, szczególną uwagę zwraca na czystość restauracji. Okazuje się jednak, że jeden z jej warszawskich lokali mógłby nie przejść "testu białej rękawiczki". Zbigniew Stonoga niedawno gościł w warszawskiej restauracji Magdy Gessler "Polka". Na YouTube opublikował krótki film, w którym podsumował swoją wizytę i opisał to kulinarne doświadczenie. Stonoga miał mieszanie uczucia. Dlaczego?

"Menadżera zwolniłbym i to dyscyplinarnie". Stonoga ocenia czystość restauracji Magdy Gessler

Wideobloger i działacz polityczny na początku zaznaczył, że skosztował dziesięciu dań w tym: tatara, placków ziemniaczanych, zupy kurkowej, kaczki, żeberek i naleśników. Przyznał, że każde z nich było przepyszne. "Jeśli chodzi o obsługę, która ma styczność z klientem, oceniam ją na najwyższym poziomie" - zaznaczył Stonoga. "Muszę pani zwrócić uwagę na kilka rzeczy" - przyznał jednak gorzko, zmieniając ton.

Zbigniew Stonoga niestety nie był zachwycony poziomem czystości w restauracji, a dokładniej w restauracyjnej toalecie.

"Pani menadżer absolutnie nie dba o toaletę. Wisząca nad moją głową klimatyzacja jest tak cholernie brudna i tak paskudnie wygląda" - zaznaczył. I dodał: "Na pani miejscu menadżera tej restauracji zwolniłbym i to dyscyplinarnie za to, że nie szanuje pani marki, za to, że nie szanuje pani pracy".

"Zdziwienie mnie ogarnia, że u pani Magdy może być taki brud"

W dalszej części krótkiego filmu Zbigniew Stonoga wypunktował co konkretnie nie podobało mu się w restauracyjnej toalecie. "Syf, na podłodze leżą bilety, resztki koszyka leżą, na podłodze papier toaletowy. Generalnie podłoga jest brudna, cuchnie tutaj wiadomo czym" - zaznaczył. "Średnio to wszystko wygląda" - podkreślił.

Zdziwienie mnie ogarnia, że u pani Magdy może być taki brud i syf w restauracji w centrum Warszawy.

Zbigniew Stonoga przyznał, że nie tylko toaleta w restauracji "Polka" nie zrobiła na nim dobrego wrażenia. "Odstraszają pozostawione po karniszu metalowe wypustki ze ściany. Nieco odbiera smaku muszka latająca po restauracji" - przyznał.

Czy Magda Gessler odniesie się do nieprzychylnych komentarzy na temat czystości w jej warszawskim lokalu?

