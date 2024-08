Dlaczego warto pić sok pomidorowy?

Lato to okres, kiedy możemy cieszyć się smakiem doskonale dojrzałych, świeżych i soczystych, polskich pomidorów. Niestety pod naszą szerokością geograficzną uprawa pomidorów możliwa jest wyłącznie przez kilka miesięcy w roku i zimą skazani jesteśmy na warzywa importowane.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by ze zebranych w sierpniu pomidorów przygotować sok, którym będziemy się raczyć późną jesienią i zimą.

Amerykańscy naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention, czyli rządowej agencji wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej regularnie prowadzą badania nad warzywami i owocami, analizując zawarte w nich witaminy i minerały. W zeszłym roku naukowcy opublikowali listę najzdrowszych na świecie owoców i warzyw.

Specjaliści zapewniali wówczas, że najzdrowszym warzywem jest rukiew wodna, która otrzymała aż 100 punktów w skali naukowców zza oceanu. Drugie miejsce zajął szpinak, zdobywając 85 punktów, a na najniższym stopniu podium znalazł się jarmuż - 49 punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się: papryka oraz brokuły.

Niemałe zaskoczenie wywołała informacja o najzdrowszym owocu na świecie. Otóż zdaniem naukowców jest nim pomidor, którego wiele osób uważa za warzywo. Okazuje się jednak, że pomidor z botanicznego punktu widzenia jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona.

Doskonałe właściwości prozdrowotne w pomidorach zawdzięczamy czerwonemu barwnikowi, czyli likopenowi, który to z kolei jest najsilniejszym antyutleniaczem z grupy karetonoidów. Likopen opóźnia procesy starzenia, poprzez neutralizowanie wolnych rodników.

Pomidory zapobiegają rozwojowi miażdżycy dzięki kwasowi, który w komórkach wątroby nasila procesy utleniania kwasów tłuszczowych i hamuje gromadzenie się w nich trójglicerydów. Gdyby tego było mało, warzywa te działają antynowotworowo, obniżają ciśnienie, poprawiają odporność organizmu, wspomagają trawienie, poprawiają pracę układu nerwowego i poprawiają kondycję skóry.

Sok pomidorowy to prawdziwa bomba witaminowa 123RF/PICSEL

Jak zrobić sok pomidorowy na zimę

Z pomidorów zebranych w sierpniu warto przygotować pyszny i przede wszystkim zdrowy sok, po który będziemy mogli sięgać późną jesienią i zimą. W tym celu musimy zaopatrzyć się w następujące składniki:

siedem kg pomidorów,

półtora selera naciowego,

trzy łyżeczki soli,

pieprz,

słodka i ostra mielona papryka,

czosnek granulowany.

Pomidory dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na małe kawałki. Robiąc sok pomidorowy, warto sięgać po mocno dojrzałe okazy, na przykład pomidory malinowe, ponieważ są one nieco słodsze niż inne odmiany. Pomidory i seler możemy przecisnąć przez wyciskarkę do warzyw lub użyć blendera, a następnie całość przetrzeć przez sito, by uzyskać sok i pozostawić miąższ.

Tak przygotowane pomidory i seler przekładamy do garnka i stawiamy na palniku o średniej mocy do momentu, aż zawartość zacznie się gotować. Kolejnym krokiem jest doprawienie pomidorów solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym i papryką w proszku. Dodawanie przypraw to kwestia indywidualna, w zależności, czy wolimy bardziej urozmaicony smak soku.

Gdy po doprawieniu i zagotowaniu na wierzchu pomidorów pojawi się piana, całość dokładnie mieszamy. Wyłączamy palnik pod garnkiem i czekamy, aż jego zawartość nieco się ostudzi. Następnie sok przelewamy do czystych butelek, które dokładnie zakręcamy.

Butelki z sokiem pomidorowym wsadzamy do naczynia wyłożonego ściereczką i zalewamy do ¾ wysokości butelek ciepłą wodą. Naczynie z butelkami z sokiem i wodą przykrywamy i pasteryzujemy na małym ogniu. Pasteryzacja przebiega od momentu zagotowania się wody w garnku przez ok. 10-15 minut. Po tym czasie wyjmujemy butelki z sokiem i czekamy, aż ostygną. Gotowe!

