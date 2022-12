Zimowe wyprzedaże w sklepach. Kiedy i gdzie będą promocje?

Zimowe wyprzedaże w sklepach to czas najbardziej pożądany przez wszystkich łowców okazji. Promocje dotyczą głównie sklepów z odzieżą, ale nie tylko. Taniej w tym okresie można kupić również zarówno perfumy oraz kosmetyki, jak i artykuły domowe, a nawet biżuterię. Zimowe wyprzedaże organizowane są przez wszystkie duże sieci handlowe i przez wiele mniejszych salonów sprzedaży. Przeceny pojawiają się w takich sklepach jak:

Reserved

Mohito

Media Expert

Sinsay

JYSK,

Apart

Sephora

Zara

H&MMedia Markt

CCC

Zimowe wyprzedaże w Polsce rozpoczynają się zazwyczaj tuż przed Bożym Narodzeniem. Najczęściej sklepy informują, że ruszają przeceny za pośrednictwem swoich stron internetowych. Dość często zdarza się również, że sieci wysyłają wiadomość mailową z przypomnieniem o trwających promocjach i kodem rabatowym do wykorzystania w sklepie internetowym.

Warto wiedzieć, że największe zimowe wyprzedaże najczęściej występują dopiero po nowym roku. Pierwszą okazją na upolowanie najlepszych promocji jest Blue Monday, czyli Czarny Poniedziałek, który wypada 16 stycznia. Termin ten w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „przygnębiający poniedziałek”. Właśnie takim mianem określił go w Cliff Arnall, brytyjski psycholog i trener motywacyjny. Sklepy wykorzystały ten fakt w celach marketingowych, zachęcając klientów do robienia zakupów, aby poprawić sobie humor.

Kolejne dni, w których warto wyczekiwać na zimowe wyprzedaże w sklepach, to m.in.:

21 stycznia - Dzień Babci

- Dzień Babci 22 stycznia - Dzień Dziadka

- Dzień Dziadka 14 lutego - Walentynki

Zimowa wyprzedaż w Reserved

Zimowa wyprzedaż w Reserved rozpoczęła się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jedna z najpopularniejszych sieci odzieżowych przygotowała promocje, które sięgają nawet 50 proc., a przecenione są zarówno ubrania i dodatki dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz dzieci. Wyprzedaż w Reserved trwa zarówno w sklepach stacjonarnych marki i online w sklepie internetowym.

Na zimowej wyprzedaży w Reserved warto zwrócić uwagę na przecenione sukienki. Na promocji są zarówno modele idealne na teraz, jak i letnie, które przydadzą się na kolejny sezon.

Reserved wyprzedaje także zimowe kurtki oraz płaszcze dla kobiet i mężczyzn. W obniżonych cenach można również kupić t-shirty, koszule, spodnie, jeansy oraz buty.

Zimowa wyprzedaż w Zara

Zdjęcie Promocje to dobra okazja do oszczędności / Pixabay.com

W gronie sklepów odzieżowych, które zdecydowały się na rozpoczęcie zimowych wyprzedaży, jest także Zara. Promocje obowiązują od 26 grudnia online w sklepie internetowym, a w sklepach stacjonarnych obniżek można spodziewać się od wtorku, 27 grudnia.

Zimowa wyprzedaż w Zara to przede wszystkim promocje związane z długimi płaszczami, sztucznymi futrami oraz puchowymi kurtkami, które idealnie sprawdzą się na zimę. Przecenione zostały również wysokie kozaki, modne botki, kowbojki oraz buty na obcasie. Coś dla siebie znajdą także fanki i fani eleganckich koszul oraz marynarek.

Aktualnie wybrane produkty z zimowej wyprzedaży w sklepie Zara można kupić taniej od -20 do nawet -50 proc. Na największe promocje sięgające nawet -70 proc. trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni.

Zimowa wyprzedaż w Sephora

Okres poświąteczny to czas wielkich wyprzedaży w perfumerii Sephora. Przeceny obowiązują w sklepach stacjonarnych, jak i online. To dobra okazja, aby zaopatrzyć się w ulubione perfumy oraz produkty do pielęgnacji.

W perfumeriach Sephora na klientów czekają rabaty sięgające nawet 50 proc., przecenione zostały kultowe marki, takie jak Huda Beauty, Fenty Beauty oraz Smashbox. Ponadto zimowa wyprzedaż w Sephora obejmuje produkty, do których należą m.in.:

paleta do makijażu 88 kolorów - Wishing You za 99,90 zł (-40 proc.),

(-40 proc.), pomadka do ust Sephora Rouge Lacquer za 24,99 zł (-50 proc.),

(-50 proc.), mega paleta cieni do powiek Fenty Beauty za 160,90 zł (-25 proc.),

(-25 proc.), zestaw tuszy do rzęs Sephora Favorites za 134,90 zł (-40 proc.),

(-40 proc.), woda toaletowa Liu Jo Gold 75 ml za 233,90 zł (-50 proc.).

Zimowa wyprzedaż w 4F

Marka 4F wystartowała z zimową wyprzedażą z bardzo wysokiego pułapu. Niektóre produkty tej sieci zostały przecenione nawet o -70 proc. To idealna szansa na zakup ubrań tej znanej marki w świetnych cenach.

W ofercie zimowych wyprzedaży 4F przeważają kurtki i płaszcze sportowe, jednak mają one na tyle uniwersalny fason, że śmiało można nosić je na co dzień.

Na wyprzedaży w 4F dostępne są też pikowane i puchowe kurtki, a także torby, plecaki oraz buty. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zimowa wyprzedaż w Mohito

Zdjęcie Zimowe wyprzedaże trwają / 123RF/PICSEL

W Mohito trwa zimowa wyprzedaż, co oznacza, że niektóre ciekawe produkty mają obniżoną cenę nawet o -50 proc. Wśród promocyjnych perełek, które można znaleźć w stacjonarnym i internetowym sklepie Mohito, znajdują się buty, marynarki oraz kurtki.

Wyprzedaż w Mohito obejmuje również sukienki w modnych fasonach i bardziej energicznych kolorach - czerwieni, różu oraz granacie. Świetnym rozwiązaniem są także będące na topie sukienki z tweedu w nieco bardziej stonowanych odcieniach.

Sezonowa obniżka cen w Mohito dotyczy również spodni. Wśród produktów uwagę zwracają zarówno eleganckie cygaretki czy spodnie z wysokim stanem, jak i pasujące do każdego stylu spodnie skinny.

Zimowa wyprzedaż w H&M

H&M, czyli jedna z najpopularniejszych marek odzieżowych, także ogłosiła zimową wyprzedaż. Wiele produktów szwedzkiej sieciówki zostało przecenionych do -50 proc. W bardzo atrakcyjnych cenach można kupić teraz m.in. bluzy, kurtki puchowe, a także legginsy z wysokim stanem.

Na przykład płaszcz oversize z diagonalu na promocji kosztuje 199,99 zł (przeceniony z 279,99 zł), a damska koszula w kratę o różnych kolorach dostępna jest za 29,99 zł (-50 proc.). Absolutnym hitem na liście zimowej wyprzedaży H&M jest też skórzana kurtka bomberka z pikowaniem, która została przeceniona z 1299,99 zł na 999,99 zł.

Ponadto w ofercie wyprzedażowej H&M pojawiło się wiele modnych par jeansów. Wybierać można m.in. spośród modeli z szerokimi i prostymi nogawkami.

