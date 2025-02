Naukowcy nie są w stanie dokładnie określić, czym polega "mechanizm obronny" mózgu związany z kontaktami społecznymi. Współautor badania, dr Brayan James, zauważa, że wszelkie interakcje, rozmowy wymagają aktywnego przetwarzania informacji, co jest stymulujące dla mózgu. W efekcie neurony są pobudzone, a ich połączenia niejako przyzwyczajone do stałego przesyłania sygnałów. Naukowcy zajmujący się długowiecznością sygnalizują też, że głębokie więzi i wartościowe relacje z innymi ludźmi znacznie poprawiają nastrój, obniżają poziom stresu i zmniejszają ryzyko depresji oraz stanów lękowych.

Choroby neurodegradacyjne to schorzenia, które rozwijają się na skutek zwyrodnienia tkanki nerwowej w mózgu lub rdzeniu kręgowym. Jest to proces nieodwracalny, a objawy są różne ze względu na miejsce, w którym powstało uszkodzenie neuronów. Najczęstsze choroby neurodegradacyjne to choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie zanikowe boczne czy rdzeniowy zanik mięśni. Za blisko 60 proc. przypadków demencji odpowiada alzheimer, a jego objawy to: