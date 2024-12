Guma guar to naturalna substancja, którą pozyskuje się z jednorocznej rośliny z rodziny bobowatych o łacińskiej nazwie Cyamopsis tetragonolobus. Guma guar, oznaczona symbolem E412, stosowana jest m.in. jako dodatek do żywności, charakteryzuje się właściwościami zagęszczającymi oraz stabilizującymi. Ok. 80 proc. światowej produkcji gumy guar pochodzi z Indii.