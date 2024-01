Kupiła stary dom. Nie spodziewała się tego, co tam zobaczy

Niektórzy podczas kupowania domu nie idą na łatwiznę. Decydują się na stare nieruchomości za niską cenę, aby potem je odnowić. Często są to osoby, które chcą urządzić swoje mieszkanie od zera. Na podobny pomysł wpadła także Erin Cloudy. Kobieta podzieliła się relacją z nowo zakupionego domu na TikToku. To, co pokazała, przyciągnęło uwagę internautów. Co ciekawe jej profil obserwuje już ponad 385 tysięcy użytkowników, a jej filmy zebrały ponad 8 milionów polubień.

Zdjęcie W starych domach na lokatorów czasem czekają niespodzianki / Getty Images

Dom skrywał tajemnicę. Za drzwiami kryło się coś niespodziewanego

Erin zdecydowała się na zakup 200-letniego domu. Jednak oprócz pracy czekała w nim na nią nie lada niespodzianka. W mieszkaniu znalazła ukryte pomieszczenie, które znajdowało się pod schodami. Tiktokerka postanowiła wszystko nagrać i podzielić się doświadczeniem z internautami. Na filmie pokazała, jak przemierza tajemnicze schody wraz z dwoma mężczyznami. Na końcu drogi znajdowały się drzwi. Ciekawość wzięła górę i musieli zobaczyć na własne oczy, co się za nimi kryło. Wielu internautów porównywało w komentarzach nagranie do scen z horrorów. Jako że miałoby czekać na nich coś strasznego, a może nawet paranormalnego.

Czy tylko mi to wygląda jak Resident Evil 7? porównuje internauta do gry komputerowej

Okazało się, że za drzwiami znajdował się sekretny pokój. Erin była w niemałym szoku, gdy zobaczyła dodatkowe pomieszczenie w swoim domu. Twierdzi, że była to tak naprawdę piwnica, o której nikt jej wcześniej nie powiedział.

Tajemniczy pokój wielkości mieszkania. Wygląda na opuszczony...

Sekretne pomieszczenie było duże. Tiktokerka twierdziła, że jest nawet większe od mieszkania jednego z jej towarzyszów. W pokoju znajdował się kominek, był zaniedbany, a farba odchodziła od ścian. Nie dało się ukryć, że pomieszczenie przez długi czas nie było przez nikogo użytkowane.

Fajne miejsce na gaming room napisał internauta

Dziewczyno, znalazłaś zupełnie nowy dom dodał użytkownik tiktoka

Cały sekretny pokój jest szalony komentuje internautka

Zdjęcie Wielu bałoby się wejść do starej piwnicy / Getty Images

