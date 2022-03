Znana sieć drogerii zestawia kobiecość z kulkami do toalety

Z okazji Dnia Kobiet co roku pojawiają się różnego rodzaju kampanie marketingowe. Do internetu trafiło zdjęcie niefortunnego plakatu reklamowego jednej ze znanych sieci drogeryjnych. Kobiecość jest na nim zestawiona z... kulkami do toalety.

Zdjęcie Kampania drogerii zszokowała internautów i ekspertów od marketingu / Facebook / 123RF/PICSEL