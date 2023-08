Spis treści: 01 Zakaz kąpieli! Popularne kąpielisko pod Krakowem zamknięte

02 Mapa kąpielisk w Polsce

03 Bakteria E.coli: objawy zakażenia

04 Zalew Kryspinów. Popularne kąpielisko zamknięte

Do Polski wróciła fala upałów, dlatego takie wiadomości z pewnością nie cieszą. Popularne wśród krakowian kąpielisko zostało zamknięte przez sanepid. Chodzi o znajdujący się na terenie wsi Budzyń zalew "Na Piaskach", który jest nazywany "Zalewem Kryspinów".

Zdjęcie Zalew Kryspinów w Małopolsce / ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wydała tymczasowy zakaz kąpieli w tym miejsce.

- Powodem jest skażenie mikrobiologiczne wody. Stwierdzone bakterie: Escherichia coli i Enterokoki - czytamy w komunikacie.

Zakaz kąpieli jest tymczasowy, a data kolejnego badania wody to 16 sierpnia. Od jego wyników zależy to, czy kąpielisko zostanie ponownie otwarte.

Mapa kąpielisk w Polsce

Gdzie w Polsce można się wykąpać? Z pomocą przychodzi Serwis Kąpieliskowy GIS, który udostępnia mapę czystych i bezpiecznych miejsc do pływania w Polsce. Każdy z zaznaczonych na mapie punktów informuje, czy woda w danym kąpielisku jest zdatna do użytku. Jeśli widnieje przy nim zielona "szpileczka", można bezpiecznie wejść do wody.

Bakteria E.coli: objawy zakażenia

Zdjęcie Objawami zatrucia bakterią E.coli są m.in. bóle brzucha i wymioty

Zakażenie bakterią E. coli najczęściej powoduje zatrucie pokarmowe. U niektórych osób może jednak prowadzić do ciężkich infekcji. Mowa tu m.in. o zapaleniu opon mózgowych czy sepsie. Oto najczęstsze objawy zakażenia bakterią E. coli:

bóle głowy,

wymioty,

bóle brzucha,

biegunka,

osłabienie,

stan podgorączkowy lub gorączka.

Z kolei zatrucie enterokokami (podobnie jak bakterie E.coli żyją w jelitach), może prowadzić do zatrucia krwi i posocznicy. Oprócz tego prowadzi również m.in. do zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Zalew Kryspinów. Popularne kąpielisko zamknięte

Kryspinów cieszy się ogromną popularnością wśród krakowian i okolicznych mieszkańców. Jak magnes działa zwłaszcza w upalne dni. Coś dla siebie znajdą tu zarówno amatorzy sportów wodnych, jak i osoby lubiące wypoczywać w otoczeniu przyrody.

Kąpielisko jest płatne i strzeżone. Zbiornik liczy ok. 1,5 km i ma 400 m szerokości. Kryspinów jest pozostałością po kopalni wydobywającej piasek.

