Sinice znowu atakują. Z tych kąpielisk nie skorzystasz w weekend [Mapa]

Sinice: Co to jest?

Sinice, czyli inaczej cyjanobakterie, należą do najstarszych organizmów na Ziemi. Zaliczane są do bakterii. Doskonale radzą sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, toteż występują na skałach, lodowcach i gorących gejzerach, gdzie woda niemal wrze. Gdy stężenie tych glonów w wodzie nie jest wysokie, stanowią one ważny składnik jej ekosystemu, odpowiadają bowiem za produkcję tlenu. Problem pojawia się, gdy sinice doprowadzają do zakwitu wody.

Zakwit wody: Co to znaczy?

Zakwit wody to termin stosowany, gdy woda zmienia kolor w wyniku namnażania się w niej glonów. W zależności od gatunku sinic, ilości światła i wieku wykwitu, woda może przybierać barwę: niebieskozieloną, szarozieloną, zielonobrązową bądź rzadziej czerwonobrązową. Jednocześnie glony powodują, że nad akwenem unosi się trawiasty, ziemisty bądź zatęchły zapach.



Zdjęcie Zakwit sinic w morzu / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

O sinicach często mówi się w kontekście Bałtyku, dlatego nadal część osób nie wie, że mogą one pojawić się także w jeziorach i stawach, bo jak się okazuje — są naturalnym składnikiem ich mikroflory. Bywa, że po kąpieli obserwujemy u siebie wysypkę czy swędzenie oczu i nie łączymy tych objawów z mikroorganizmami żyjącymi w wodzie. Czy sinice są groźne dla zdrowia? Nie zawsze i nie wszystkie. Jednak należy się ich wystrzegać, jeśli namnażają się w dużej ilości. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można sprawdzić, w których akwenach nie należy się kąpać przez wzgląd na występujące w nich toksyczne cyjanobakterie.



Kiedy woda zakwita?

Namnażaniu się sinic w wodzie sprzyjają określone warunki pogodowe. Jeśli od dłuższego czasu nie ma opadów, temperatura w zbiorniku wynosi od 16 do 20 stopni Celsjusza, nie ma wiatru, kolumny wody nie mieszają się i dostępne są fosforany — zbiorniki wodne zakwitają.

Czy sinice są groźne dla zdrowia?

Cyjanobakterie są naturalnym elementem ekosystemu zbiorników wodnych, w dodatku nie wszystkie stanowią zagrożenie dla zdrowia. Problem pojawia się, gdy w akwenie namnażają się w dużej ilości, sinice produkujące toksyny - kontakt z nimi może być niebezpieczny dla zdrowia.



Produkowane przez niektóre cyjanobakterie związki sprawiają, że kąpiel lub przypadkowe napicie się wody, w której występuje ich duże stężenie, może wywołać zatrucie. Objawy zatrucia sinicami to:

wysypka na skórze,

bóle stawów i mięśni,

swędzenie i łzawienie oczu,

wymioty,

biegunka,

gorączka.

Mapa zamkniętych kąpielisk [stan na 29.07.2022]

Zdjęcie Mapa zamkniętych kąpielisk w Polsce, stan na 29.07.2022 / Główny Inspektorat Sanitarny / materiały prasowe

Wysokie temperatury, które sprzyjają rozwojowi sinic, sprawiają że coraz więcej kąpielisk w Polsce jest zamykanych. Nie tylko ze względu na namnażanie się cyjanobakterii, ale także innych groźnych mikroorganizmów. Woda nie nadaje się do kąpieli w następujących akwenach:

Województwo śląskie:

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany — Jezioro Paprocany w Tychach

Województwo wielkopolskie:

Kąpielisko Budziszewko

Kąpielisko miejskie Rogoźno

Województwo podkarpackie:

Kąpielisko Łopuszka Mała

Województwo warmińsko-mazurskie:

Kąpielisko nad jeziorem miejskim w Nidzicy

Kąpielisko Nr 2 Plaża Miejska w Olsztynie

Województwo mazowieckie:

Kąpielisko przy plaży w Soczewce

Województwo łódzkie:

Kąpielisko "Stawy Stefańskiego" w Łodzi

Lewityn w Pabianicach

Nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim

Województwo zachodniopomorskie:

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim

W tych kąpieliskach dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie pływać w weekend.