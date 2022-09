Od 25 sierpnia 2022 r. emeryci i renciści mają wypłacaną 14. emeryturę. To dodatkowe świadczenie w sumie otrzyma ok. 9 mln seniorów. Na wypłatę "czternastek" w 2022 r. rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. Czternastka na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Jak informuje ZUS: Na tę kwotę mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem wynoszącym powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

14. emerytura to dla seniorów dodatkowe wsparcie, ale warto też pamiętać, że osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą skorzystać również z różnego rodzaju zniżek. Jakich? Sprawdźcie.

Zniżki dla emerytów 2022: darmowe leki

Każdy Polak, który ukończył 75 lat i objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawo do darmowych leków. - Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta - tłumaczy ministerstwo.

Na liście bezpłatnych leków znajdują się farmaceutyki stosowane przy chorobach wieku podeszłego, chorobach kardiologicznych, urologicznych oraz reumatologicznych. Lista z roku na rok rośnie. Aktualny wykaz znaleźć można na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zniżki dla emerytów 2022: za paszport seniorzy zapłacą mniej

Na ulgi senior może liczyć również w przypadku chęci wyrobienia paszportu. Obecnie dla każdej osoby jest to koszt 140 zł. Cena ta jest jednak o 50 proc. niższa m.in. dla emerytów i rencistów. O bezpłatne wyrobienie dokumentu mogą się natomiast ubiegać seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia.

Zniżki dla emerytów 2022: Ogólnopolska Karta Seniora

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą ubiegać się także o Ogólnopolską Kartę Seniora. Jej posiadacz może uzyskać zniżki aż w 2500 punktach w całej Polsce, między innymi w uzdrowiskach, sanatoriach, hotelach, restauracjach czy instytucjach kultury. Taka karta jest bezpłatna i bezterminowa, a żeby ją wyrobić, należy udać się do urzędu miasta lub gminy w swojej miejscowości.

Zniżki dla emerytów 2022: komunikacja miejska

Seniorzy korzystający z komunikacji miejskiej, również mogą liczyć na ulgi. Różnią się one jednak w zależności od przewoźnika oraz miasta:

zniżka dla emerytów - od 10 do 50 proc. - od 60 roku życia na przejazdy POLREGIO, SKM w Trójmieście, Łódzką Koleją Aglomeracyjną lub Kolejami Dolnośląskimi,

zniżka dla emerytów - 37 proc. - dwa razy do roku na przejazdy PKP do 2 klasy pociągów osobowych, TLK i ekspresowych. Aby skorzystać z ulgi, senior musi mieć przy sobie zaświadczenie uprawniające do ulgowego przejazdu wydane np. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

zniżki dla emerytów - 50 proc. ulgi lub darmowe przejazdy komunikacją miejską. W zależności od miasta oraz wieku wysokość zniżek może się różnić (najczęściej jest to 70+).

Przykłady zniżek dla emerytów na komunikację miejską z kilku miast w Polsce:

W Poznaniu i w Warszawie osoby od 70. roku życia oraz osoby niepełnosprawne podróżują autobusami i tramwajami bezpłatnie. Status emeryta czy rencisty daje uprawnienie do ulgi 50 proc. na przejazdy. W Poznaniu można także nabyć Bilet Seniora, dostępny dla osób, które ukończyły 65. rok życia i są mieszkańcami Poznania lub gminy znajdującej się w porozumieniu międzygminnym. Cena za taki bilet roczny to 90 zł.

We Wrocławiu za darmo mogą podróżować osoby od 67. roku życia, każdego roku jednak ta granica będzie się obniżała.

W Krakowie bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują osobom od 70. roku życia.

Zniżki dla emerytów 2022. Co jeszcze poza 13. i 14. emeryturą?

Gdzie jeszcze seniorzy mogą liczyć na zniżki? Każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego oraz radiowego powinien płacić coroczne składki. Warto pamiętać o tym, że w roku 2022 z tego obowiązku są zwolnione dwie grupy seniorów:

osoby po 60. roku życia z ustalonym prawem do emerytury, której wysokość nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku uprzednim (2840,78 zł brutto)

osoby, które ukończyły 75 lat bez względu na wysokość dochodów





