Została kulturystką na złość mężowi. Niesamowite, jak wygląda!

Wendy Levra żle czuła się w swoim ciele i zapragnęła schudnąć. Kobieta rozpoczęła więc regularne treningi na siłowni i ze zdumieniem zauważyła, że ma imponujące predyspozycje do budowania tkanki mięśniowej. Wendy usłyszała, że powinna pomyśleć o starcie w zawodach sylwetkowych. Jej mąż miał jednak na ten temat inne zdanie.

Instagram Post

Została kulturystką na złość mężowi. Jej ciało robi wrażenie!

Ada Fijał wspomina wakacje. Pokazała zdjęcie w bikini!

Anna Wendzikowska szczerze o zarażeniu koronawirusem

Daniel Qczaj o Kamilu Durczoku. Wyznał, co zawdzięcza dziennikarzowi!

Książę Albert i księżna Charlene znów osobno. Co się dzieje? Gdy trener namawiał Wendy, by zdecydowała się na udział w zawodach sylwetkowych, ta spytała o zdanie swojego męża. Niestety, nie uzyskała aprobaty, a wręcz naraziła się na kpinę i śmiech. Wkurzona Wendy postanowiła udowodnić mężowi, że jest w błędzie.

Wendy Levra potrzebowała zaledwie roku, by zbudować imponującą masę mięśniową i wystartować w zawodach Utah Classic. Debiutantka w wieku 36 lat zajęła tam drugie miejsce! Sukces sprawił, że nabrała wiatru w żagle i postanowiła zająć się sportem na poważnie.

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Mąż wyśmiewał się z jej ambicji. Finał tej historii zaskakuje!

Choć trudno w to uwierzyć, mąż Wendy dalej nie wspierał żony w jej pasji, nie zaraził się również miłością do sportu. Ostatecznie para rozstała się, a sportsmenka mogła skupić się na swojej karierze.

Dziś Wendy znów jest zakochana, aktywnie prowadzi konto na Instagramie i zaraża inne kobiety miłością do sportu. Atrakcyjna blondynka przekonuje, że to najlepsza droga do akceptacji własnego ciała i znalezienia w życiu zdrowego balansu.

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alesandra Kurzak z córką w ,,Demakijażu" o relacjach rodzinnych Polsat Cafe

***

Zobacz również:

Jej mleko z piersi zrobiło się różowe. Pokazała je na TikToku!

Bezwzględnie krytykowali jej ciało. Oto jak się odegrała!