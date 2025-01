Do 10 stycznia 2025 roku ZUS otrzymał ponad 1,6 miliona wniosków , z czego aż 1,4 miliona zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zwolnienia te pozwoliły na odciążenie przedsiębiorców na łączną kwotę przekraczającą 1,8 miliarda złotych. Mimo to nie wszyscy wnioskodawcy mogli cieszyć się z pozytywnego rozstrzygnięcia - ponad 23 tysiące osób otrzymało decyzje odmowne, które obligują ich do uregulowania zaległych składek w wyznaczonym terminie.

ZUS wskazuje kilka głównych przyczyn odmów przyznania wakacji składkowych. Pierwszą grupę stanowią błędy formalne, takie jak niekompletne dane we wniosku, brak zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w odpowiednim terminie, czy też złożenie wniosku po upływie wyznaczonego terminu. Drugą kategorią są problemy techniczne, związane z działaniem systemu PUE ZUS. Algorytmy systemu niekiedy błędnie przetwarzają dane, co prowadzi do częściowych odmów - na przykład przyznania zwolnienia z obowiązkowych składek, ale odmowy w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.