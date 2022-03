Sarah Jayne Dunn straciła pracę w serialu. Teraz nie żałuje swojej decyzji

Sarah Jayne Dunn zdobyła popularność w serialu "Hollyoaks", ale jej przygoda na serialowym planie W listopadzie 2021 roku zakończyła się po tym, jak dołączyła do jednej z platformy dla dorosłych, gdzie publikuje swoje gorące zdjęcia.

Ostatnio pojawiła się we wspólnym projekcie z brytyjską modelką, Rhian Sugden i panie zachwyciły fanów wspólnymi zdjęciami. Tym razem Sarah Jayne Dunn opublikowała zdjęcie, do którego pozuje sama... w łóżku.

40-letnia gwiazda ma na sobie tylko piękny komplet różowej bielizny, a na szyi złoty łańcuszek. Tym zdjęciem modelka podgrzała tylko atmosferę i najwidoczniej nie żałuje swojej decyzji, przez którą straciła pracę w serialu "Hollyoaks".

Sarah Jayne wyjaśniła w jednym z programów telewizyjnych, że borykała się z problemami finansowymi podczas pandemii koronawirusa i pragnęła stabilnej formy pracy, na której mogłaby polegać.

Zapytana, czy było warto, Sara odpowiedziała:

"Tak, to krótka odpowiedź. To nie jest coś, co zrobiłem z kaprysu, myślałem o tym od miesięcy przed premierą". Niepewność co do tego, co się wydarzy później, czy miałabym pracę, do której mogłabym wrócić? Finansowo było to trudne. W tym czasie pomyślałam, że potrzebuję czegoś innego, co mogę zrobić, w czym będę mogła być kreatywna i mieć kontrolę.To zmieniło moje życie" - powiedziała Sarah Jayne Dunn w programie "Loose Women".

