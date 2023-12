Adele przyznała się do kontrowersyjnego czynu. Wielu Polaków też to robi

Oprac.: Karolina Iwaniuk Gwiazdy

Zdarza wam się zabierać z pokoju hotelowego mydełka, szampony, odżywki, szczoteczki do zębów, kapcie i inne gadżety? Jeśli uważacie to coś wstydliwego, to może pocieszy was wieść, że robi to także tak słynna osoba jak Adele. Brytyjska wokalistka wyjawiła niedawno, że chętnie przywłaszcza produkty z luksusowych hoteli, w których zdarza się jej nocować. A później te produkty służą gościom w jej domu.

Zdjęcie Adele przyznała się do wstydliwego nawyku / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy / Getty Images