Agata Buzek i Jacek Braciak rozstali się? "Oboje mają trudne charaktery"

Pierwsze plotki o związku Agaty Buzek i Jacka Braciaka pojawiły się w październiku 2018 roku i były sporym szokiem dla fanów aktorskiej pary. W grudniu tego samego roku internet obiegły fotki Agaty i Jacka ze wspólnego spaceru, a aktorka wprowadziła się do domu ukochanego na Saskiej Kępie. Potem było już z górki - wspólne spacery z psem, obecność na czerwonym dywanie i wspólne aktorskie projekty.

By w pełni zaangażować się w nowy związek, Agata Buzek i Jacek Braciak musieli odciąć się od poprzednich relacji. Aktorka definitywnie zakończyła swoje małżeństwo z poznanym w 2005 roku Adamem Mazanem, a Braciak zaprzestał randkowania, w wir którego rzucił się po rozstaniu z aktorką Mają Hirsch. Młodsza o 9 lat Maja była wielką miłością aktora - para ma córkę, 17-letnią dziś Marysię, ale nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu, a po kilkunastu latach związku stwierdzili, że szczęścia w miłości muszą szukać gdzie indziej. To właśnie wtedy na drodze Braciaka pojawiła się Agata Buzek.

Koniec miłości Agaty Buzek i Jacka Braciaka? Wszystkiemu winna pandemia!

Z najnowszych doniesień wynika, że miłość Buzek i Braciaka nie przetrwała jednak próby czasu. Co ciekawe, na drodze do ich szczęścia stanęła trudna, pandemiczna rzeczywistość...

- Pandemia okazała się dla ich związku zabójcza. Agata i Jacek mieli już wyznaczoną datę ślubu i gdyby nie pandemia byliby już małżeństwem - zdradziła znajoma pary.



Z informacji, których udzieliła wynika, że choć aktorzy mają trudne charaktery to tworzą świetną parę i pasują do siebie - kobieta żywi więc nadzieję, że parze uda się uratować tę relację i pokonają chwilowy kryzys.



Okazji do spotkań bez wątpienia będą mieć wiele - 29 października do kin wchodzi bowiem film "Moje wspaniałe życie", w którym Braciak i Buzek zagrali małżeństwo. Może to dobry omen na przyszłość?





