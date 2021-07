Agnieszka Kaczorowska zagroziła sądem! Nowy wpis aktorki

Agnieszka Kaczorowska jest autorką wpisu, który odbił się bardzo szerokim echem w mediach społecznościowych, a dotyczył "mody na brzydotę". Tym razem aktorka udzieliła wywiadu dla tygodnika "Wprost".

Agnieszka Kaczorowska w nowym wpisie na Instagramie

Agnieszka Kaczorowska zareklamowała wywiad na swoim profilu instagramowym. Na początku 29-letnia aktorka podzieliła refleksjami na temat tego, jak trudno dać się poznać w świecie mediów, ale również w świecie rzeczywistym:



Ja w ogóle uważam, że bardzo trudno dać się poznać w świecie mediów. I najczęściej mam tak, że jak ktoś mnie poznaje w świecie rzeczywistym, to jest mną miło zaskoczony. I to jest super, lepiej w tę stronę (śmiech). No ale to bardzo daje do myślenia, że może w tym świecie mediów trzeba coś pozmieniać. agakaczor

Agnieszka Kaczorowska opisała także, co jej zdaniem oznacza prezentowanie się w świecie. Jak napisała aktorka na Instagramie:



Każdy z nas ma to "ja dla siebie" , potem jest to "ja dla najbliższych" i potem jest "ja dla świata" - w czym jest to "ja" przy spotkaniach twarzą twarz, tak jak dzisiaj się widzimy i rozmawiamy oraz jest to "ja" w świecie wirtualnym. To "ja dla świata" ja nazywam marką osobistą, którą uważam, że każdy z nas tworzy, ale nie każdy robi to świadomie. Zawsze Twoje "ja dla świata" chce się jakoś przed kimś zaprezentować. agakaczor

Instagram Post

Nowy wywiad Agnieszki Kaczorowskiej. Jest m. in. o macierzyństwie

Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla tygodnika poruszyła m. in. temat macierzyństwa. Skrytykowała tutaj trend negatywnego przedstawiania macierzyństwa w sieci i :



Ja uważam, że te pełne wymuszonego luzu wpisy w mediach społecznościowych na temat tego wszystkiego, co dotyczy macierzyństwa, dzieci, ciąży - o tym, "jakim się jest wielorybkiem" czy "ile to rozstępów się już pojawiło" - są obecnie tworzone pod publiczkę

Agnieszka Kaczorowska podkreśla, że brakuje jej pozytywnego spojrzenia na świat. "Z rodzicielstwem wiążą się wspaniałe chwile, wzruszenie. Możesz być szczęśliwą mamą, możesz się uśmiechać, być spełniona, radosna. Cała wszechogarniająca miłość, która masz w sobie będąc mamą jest po prostu nie do opisania" - mówi aktorka dziennikarce.



Instagram Post

Agnieszka Kaczorowska: nie jestem "trendy", dlatego często narażam się na ataki

Agnieszka Kaczorowska zaznacza też w wywiadzie, że ponieważ "nie jest trendy", często naraża się na ataki.





Teraz lepiej mówić o wszystkim tym, co jest tą ciemną stroną mocy

Aktorka opowiada też o swoim pierwszym porodzie i połogu - jak sama mówi, były piękne. "Uważam, ze czerpałam z tych pięknych pierwszych tygodni czy chwili porodu, wszystko to, co najlepsze, bo chciałam" - podkreśla.





Zdjęcie Agnieszka Kaczorowska wywołała wśród internautów burzę swoim postem ze słowami o "modzie na brzydotę" / Piotr Molecki/East News / East News





Agnieszka Kaczorowska zagroziła sądem "dziennikarskim hienom"

Agnieszka Kaczorowska przy okazji zareklamowania swojego wywiadu na kanale instagramowym, postraszyła także sądem, jak napisała, "dziennikarskie hieny", które "powyjmują zdania z kontekstu".

Zachęcam do przeczytania CAŁOŚCI, gdyż na pewno znajdą się dziennikarskie hieny, które powyjmują zdania z kontekstu, aby sobie na niezwykle „ambitnych” portalach, które jedynie tworzą przestrzeń do hejtu, szargać moje nazwisko. Na szczęście są prawnicy, jest instytucja sądu. Z tym należy walczyć agakaczor

Jednocześnie zaprosiła do lektury całości wywiadu swoich odbiorców. "Was, inteligentnych i wnikliwych odbiorców, zachęcam do poświęcenia chwili na wywiad… Mam, jak zawsze, nadzieję, że będzie inspirująco" - napisała.



