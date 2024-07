Choć jej sława na muzycznej scenie osłabła, to jednak gwiazda wciąż jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To tam dzieli się z fanami aspektami swojego życia prywatnego i zawodowego. Jej otwartość i szczerość przyciągają wielu obserwatorów. Dziś jej profil obserwuje prawie 160 tysięcy internautów.

Dziś to właśnie tam można oglądać 45-latkę i podejrzeć, jak bardzo zmieniła się od czasów, gdy pojawiła się w polskim świecie show-biznesu.

Z krótkich czarnych włosów do długich blond fal

Patrząc na najnowsze zdjęcia Paulli, trudno nie zwrócić uwagi na jej włosy. To w nich zaszła największa metamorfoza na przestrzeni lat. Przez lata była wierna niezwykle krótkiej, asymetrycznej fryzurze i dobrze czuła się w ciemniejszych odcieniach włosów.

Z biegiem czasu rozjaśniała włosy coraz bardziej. Dziś z kolei pożegnała krótkie włosy, co odmieniło ją nie do poznania. Obecnie Paulla to długowłosa blond piękność.