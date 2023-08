Spis treści: 01 Agnieszka Woźniak-Starak przyćmiła wszystkich. Fani zachwyceni złotą kreacją. "Petarda"

02 Agnieszka Woźniak-Starak: styl

Agnieszka Woźniak-Starak od wielu lat znajduje się w gronie najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Jeśli jeszcze ktoś podaje to w wątpliwość, wystarczy zobaczyć, w jakiej kreacji gwiazda zaprezentowała się podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2023.

Zobacz też: Agnieszka Woźniak-Starakposzła na całość. Sukienka robi furorę

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak i Olivier Janiak podczas festiwalu w Sopocie / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Agnieszka Woźniak-Starak w duecie z Olivierem Janiakiem, prowadziła środowy koncert w ramach festiwalu w Sopocie. W trakcie oficjalnych wydarzeń, gwiazda zawsze stawia na styl glamour. Tym razem zaprezentowała się w długiej, złotej sukni z trenem projektu Gosi Baczyńskiej. Na Instagramie zdradziła, że ważyła... 10 kilogramów. Do zjawiskowej kreacji dobrała srebrne szpilki i sporych rozmiarów złotą bransoletę.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak w złotej sukni. Taka kreację wybrała na festiwal w Sopocie / Pawel Wodzynski/East News / East News

Kreacja Agnieszki Woźniak-Starak zrobiła furorę . Wystarczy poczytać komentarze pod opublikowanym przez nią zdjęciem na Instagramie. Fani wpadli w zachwyt.

"Pokazała pani szyk i elegancję",

"Wyglądasz obłędnie! Najpiękniej ze wszystkich. I ten cudowny luz",

"Piękna jak zawsze. Petarda",

"Jesteś klasą samą w sobie. Dzisiaj w Sopocie wyglądasz zjawiskowo",

"Piękna jak zawsze"

- pisali w sekcji komentarzy.

To już kolejny modowy popis Agnieszki Woźniak-Starak. Dziennikarka doskonale wie, jak eksperymentować z modą i często stawia na interesujące i nietuzinkowe propozycje. Co więcej, jej modowe wybory są zawsze dostosowane do okazji, ale nie brakuje im pazura.



Woźniak-Starak często stawia na stonowane odcienie, ale od czasu do czasu uwielbia zaszaleć z kolorami. Chętnie czerpie inspiracje z lat 70., boho, hippie czy grunge’u, a wszystko okrasza nutą paryskiej nonszalancji.

Dziennikarka perfekcyjnie łączy elegancję z nowoczesnością. Chętnie sięga po ubrania i dodatki w czarnym kolorze, marynarki oversize, swetry czy dzwony. W szafie popularnej prezenterki znajdują się również sukienki o długości maxi. Jednak na ważne okazje i wielkie wyjścia stawia na ponadczasową elegancję, tak jak podczas festiwalu w Sopocie.

